Отправлено: - 22:19

сайлау курманов:

для молодежи много чего делают чем у нас, я могу лично утверждать потому что знаю

Цитата:У меня на работе приглашают на работу молодых специалистов закончивших обучение в МИИТе. Я состою в приемочной комиссии, и всегда уделяю пристальное внимание к молодым специалистам из Казахстана. У меня в департаменте из 40 человек, нас семеро казахстанцы, даже есть с Рудного, кто получил образование в рудненском индустриальном институте!Я всегда отдаю голос молодым специалистам из Казахстана, сам когда то раньше, как гражданин Казахстана, получал образование в России, не надеялся на помощь Родины, тогда в 90-ых везде было тяжело, но работа на Родине после окончания ВУЗа вызвала у меня большие разочарования, баке-маке-саке было и тогда не смотря на качество образования молодых специалистов