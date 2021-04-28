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≡ Депутат усомнилась в безопасности приложения Ashyq
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41435
Депутат усомнилась в безопасности приложения Ashyq
Отправлено: 28.04.21 - 23:06
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Депутат Мажилиса Снежанна Имашева усомнилась в безопасности приложения Ashyq. Она обеспокоена тем, что приложение собирает персональные данные - номера телефонов и ИИН.
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Coopidon
* Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
942
Re: Депутат усомнилась в безопасности приложения Ashyq
Отправлено: 28.04.21 - 23:06
#1
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И что!?
Погремуха вон тоже во всем сомневается!?
И ничего, живёт, хлеб жует, на форуме пописывает.
Хотя, может он тоже- депутат?
;-)
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