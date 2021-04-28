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≡ «Выражался бранью» - Дисциплинарные дела матерящихся чиновников рассмотрели в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41435
«Выражался бранью» - Дисциплинарные дела матерящихся чиновников рассмотрели в Костанае
Отправлено: 28.04.21 - 21:44
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Дела заместителя акима Нурзумского района Армана ИСМАИЛОВА и акима села Раздольное этого же района Ерлана АЛМАГАНБЕТОВА совет по этике департамента Агентства РК по делам госслужбы рассмотрел сегодня, 28 апреля.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
289
«Выражался бранью» - Дисциплинарные дела матерящихся чиновников рассмотрели в Костанае
Отправлено: 28.04.21 - 21:44
#1
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Цитата:
В тот момент Сапина сидела в магазине на корточках, он сделал ей замечание

Источник:


В Наурзумском районе две беды- бояре и боярышник!

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 28.04.2021 - 22:52]
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
941
Re: «Выражался бранью» - Дисциплинарные дела матерящихся...
Отправлено: 28.04.21 - 22:29
#2
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
В Наурзумском районе две беды – бояре и боярышник!

Откуда бояре и боярышник в Наурзуме?
Там же мырзы и комыс?
А бояре и боярышник это в Рязане!
Ну или в Златоусте?
Или я что-то перепутал?
:lol:
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