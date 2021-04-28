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≡ Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41435
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 28.04.21 - 15:37
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В 2019 году доля высококвалифицированных специалистов в общей статистике эмигрантов составляла 50,6 процента. В 2020 году, несмотря на пандемию и ограничения передвижения, этот показатель достиг 54,3 процента.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
269
Re: Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат...
Отправлено: 28.04.21 - 15:37
#1
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Цитата:
Уважаемый Ералы Лукпанович, просим сообщить о мерах, принимаемых правительством для решения проблем, поднятых выше, а также о повышении конкурентоспособности вузов страны, доступности, качества и эффективности высшего образования в Казахстане, мерах по трудоустройству после окончания вуза, эффективному использованию их знаний в экономике страны, а также о планируемых мерах по стимулированию заинтересованности обучающейся в других странах молодежи к возвращению в Казахстан", - заключил депутат.

Источник:

Господин мажилисмен Милютин,вы думаете министерство не знает об этих проблемах??Раскатали губу,маткапитал,детсады..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7815
Re: Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат...
Отправлено: 28.04.21 - 16:33
#2
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Цитата:
озвучивая запрос фракции Народной партии Казахстана

Уже даже не смешно
Наша партия недокоммунистов коллективно отгырвает роль правдорубной партии по примеру КПРФ
Те тоже постоянно вопросы серьезные поднимают
На сим вся их деятельность заканчивается))
Главное таргет групп заинтересовать-пенсионеров,работяг и.т.д. и мариновать их ничего не деланьем)
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1373
Re: Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат...
Отправлено: 28.04.21 - 19:16
#3
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А что случилось?))) С чего вдруг покидают родные края?) Ну ничего, программа кандас нам все компенсирует, правда?)
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
54
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 28.04.21 - 19:22
#4
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Цитата:
Змея Подколодная:
А что случилось?))) С чего вдруг покидают родные края?) Ну ничего, программа кандас нам все компенсирует, правда?)

Есть прогноз,Первый президент намедни выдал-
К 2025 году численность народу у нас может достигнуть 20 млн
Так шта найдутся достойные ...
Ну и кандасы тоже,куда без них

[Исправлено: urmas, 28.04.2021 - 19:24]
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1373
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 28.04.21 - 19:27
#5
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Цитата:
Так шта найдутся достойные ..

Ну и переживать тогда нечего, что нам этот отток)))
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
54
Re: Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат...
Отправлено: 28.04.21 - 19:46
#6
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Цитата:
Змея Подколодная:
Ну и переживать тогда нечего, что нам этот отток)))

Так,таки кто переживает?
Милютин какой то ,мы его и не знаем. ;-)
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Нурбанчик
* Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2084
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 28.04.21 - 20:09
#7
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Цитата:
Змея Подколодная:
программа кандас нам все компенсирует

Не давно был в гостях, где познакомился с врачом, родом он из Алма-Аты, уехал с Родины в 2016г. Пригласили на работу в один из московских федеральных медицинских центров, переехал с женой и двумя сыновьями. Дали в собственность 3х комнатную квартиру с полным необременненным правом через 10 лет работы. В Алма-Ате тоже осталась квартира и дача, продавать не стали, дачу сдали в аренду, квартиру не стали, хотя думают отдавать или нет. Таких в Алма-Ате не мало, кто стал российским гражданином, а казахстанскую свою недвижимость не продавал.
Со слов врача, в их центре более 10% специалистов из Казахстана, но у большинства из них российское медицинское образование.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4610
Re: Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат...
Отправлено: 28.04.21 - 21:26
#8
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Согласитесь, в России для молодежи много чего делают чем у нас, я могу лично утверждать потому что знаю
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Нурбанчик
* Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2084
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 28.04.21 - 22:19
#9
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Цитата:
сайлау курманов:
для молодежи много чего делают чем у нас, я могу лично утверждать потому что знаю

У меня на работе приглашают на работу молодых специалистов закончивших обучение в МИИТе. Я состою в приемочной комиссии, и всегда уделяю пристальное внимание к молодым специалистам из Казахстана. У меня в департаменте из 40 человек, нас семеро казахстанцы, даже есть с Рудного, кто получил образование в рудненском индустриальном институте!
Я всегда отдаю голос молодым специалистам из Казахстана, сам когда то раньше, как гражданин Казахстана, получал образование в России, не надеялся на помощь Родины, тогда в 90-ых везде было тяжело, но работа на Родине после окончания ВУЗа вызвала у меня большие разочарования, баке-маке-саке было и тогда не смотря на качество образования молодых специалистов :oops:
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
941
Re: Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат...
Отправлено: 28.04.21 - 22:52
#10
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Цитата:
Змея Подколодная:
А что случилось?))) С чего вдруг покидают родные края?

Как это неожиданно! Прямо сурприз!
Ничего! Скоро латиницу примут, и сразу економика вверх попрет! А следом, ВВП (не путать с Владимиром Владимировичем).
Потерпите, ещё немного! Ещё чуть чуть. Лет 20-30

:-o
Цитата:
abaika95:
коллективно отгырвает роль

Переведи!
:lol: :lol: :lol:
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
289
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 28.04.21 - 23:07
#11
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Цитата:
По словам мажилисмена, десятки тысяч молодых людей покидают Казахстан, уезжают на учебу за границу, в частности в Россию,

Источник:


Господин Депутат Мажилиса Александр Милютин!Это начало тихой восточной демографической экспансии которую в России практически никто не фиксирует.Скоро в России все участковые будут казахи!Плюс материнский капитал,смотришь Оренбург в родную гавань!

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 28.04.2021 - 23:08]
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
941
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 28.04.21 - 23:28
#12
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Скоро в России все участковые будут казахи!

Особенно в Магадане и на Колыме!
:-o
А может это особый указ Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина?
Выращивать в инкубаторах особый сорт и ставить участкоывми? Или производить их методом почкования?
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
смотришь Оренбург в родную гавань!

Так ведь Златоуст в Челябинской области?
Или я что-то путаю?
Или бабуся в белых тапочках и желтой кепочке успела и в Оренбургской области успела оставить метки под деревьями поднявши заднюю лапку?
;-)
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