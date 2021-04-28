Отправлено: - 21:41

alex_60:

С наступающим праздником, с Днем шашлыка!

Маркс:

Странная логика. Любое безумное мнение не совпадает с мнением адекватного человека

Маркс:

А вот крики безумцев о нетолерантном к ним отношении как раз и ведут общество к открытым настежь окнам Овертона, через которые в светлую комнату благоразумия пытается заглянуть грязная харя распада и разложения.

Маркс:

Эти обращения оставьте лучше для своего круга общения. Не следует открыто демонстрировать свою приверженность к нетрадиционно ориентированным слоям общества, на каком-бы либерально - толерантном уровне загрязнения сознания вы не находились.

Цитата:У многих это день картошко-сажания Цитата:Как вы определили что вы адекватный? Когда последний раз были на приеме у психотерапевта? А психолог проводил с вами консультации? Может у вас расстройства или невидимые комплексы?Цитата:Что-то вы упорно на окне овертона зацикленыВ чем проблема?Вам не нравится что в обществе будируються различные мнения и идеи которые не сходятся с вашими комплексами либо системой координат?Так это сугубо ваши проблемы разве нет?)Цитата:Открою секрет хотя вы прекрасно его знаете,а сейчас просто лукавитеЧто обращение милок в старину было сугубо приличное и олицетворяло собой обращение вежливого,умного человека в отношении к младшему по духу или недолекому собеседникуЯ не виноват что вы данное обращение слышали в свой адрес постояно только от представителей нетрадиционно ориентированных слоевКто в каких слоях крутился так сказать