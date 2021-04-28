Re: Изменить правила онлайн-кредитования предложили в Казахстане...

Отправлено: - 20:42

Не надо ничего менять,в спорных случаях пусть за все косяки платят те кто раздаёт деньги по фотографиям на право и налево,может тогда у них мозги заработают.

Мне допустим для договоров с фирмами очень часто приходиться свои данные передавать третьим лицам и я понятия не имею как они могут ими воспользоваться.