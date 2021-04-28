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≡ Изменить правила онлайн-кредитования предложили в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41434
Изменить правила онлайн-кредитования предложили в Казахстане
Отправлено: 28.04.21 - 19:25
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Депутаты предложили Агентству по регулированию и развитию финансового рынка изменить правила предоставления микрокредитов в Казахстане из-за участившихся случаев мошенничества.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1373
Re: Изменить правила онлайн-кредитования предложили в Казахстане...
Отправлено: 28.04.21 - 19:25
#1
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Закрыть вообще эти шарашкины конторы. Либо личное присутствие. Других вариантов нет. В противном случае, так и будет полиция захлебываться делами о мошенничестве в этом направлении.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7888
Re: Изменить правила онлайн-кредитования предложили в Казахстане...
Отправлено: 28.04.21 - 20:42
#2
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Не надо ничего менять,в спорных случаях пусть за все косяки платят те кто раздаёт деньги по фотографиям на право и налево,может тогда у них мозги заработают.
Мне допустим для договоров с фирмами очень часто приходиться свои данные передавать третьим лицам и я понятия не имею как они могут ими воспользоваться.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4610
Re: Изменить правила онлайн-кредитования предложили в Казахстане...
Отправлено: 28.04.21 - 21:15
#3
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Можно запросто из дому на карточку заполучить деньги, причем необязательно чтоб карточка была именная, можно и соседскую карточку, это никого не напрягает
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