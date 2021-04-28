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≡ Двухэтажный автобус вырвал светофор из асфальта в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41434
Двухэтажный автобус вырвал светофор из асфальта в Костанае
Отправлено: 28.04.21 - 19:56
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ДТП произошло сегодня, 28 апреля, около 17.00. Двухэтажный автобус маршрута №18 вырвал светофор на перекрестке улиц Тауелсиздик и Майлина.
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Медный
§ Медный
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.03.17
Сообщений:
2742
Re: Двухэтажный автобус вырвал светофор из асфальта в Костанае
Отправлено: 28.04.21 - 19:56
#1
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проклятое место :lol: :lol: :lol:
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