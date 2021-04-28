Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 28.04.21 - 15:37
В 2019 году доля высококвалифицированных специалистов в общей статистике эмигрантов составляла 50,6 процента. В 2020 году, несмотря на пандемию и ограничения передвижения, этот показатель достиг 54,3 процента. Читать новость
Уважаемый Ералы Лукпанович, просим сообщить о мерах, принимаемых правительством для решения проблем, поднятых выше, а также о повышении конкурентоспособности вузов страны, доступности, качества и эффективности высшего образования в Казахстане, мерах по трудоустройству после окончания вуза, эффективному использованию их знаний в экономике страны, а также о планируемых мерах по стимулированию заинтересованности обучающейся в других странах молодежи к возвращению в Казахстан", - заключил депутат.
озвучивая запрос фракции Народной партии Казахстана
Уже даже не смешно Наша партия недокоммунистов коллективно отгырвает роль правдорубной партии по примеру КПРФ Те тоже постоянно вопросы серьезные поднимают На сим вся их деятельность заканчивается)) Главное таргет групп заинтересовать-пенсионеров,работяг и.т.д. и мариновать их ничего не деланьем)
Змея Подколодная: программа кандас нам все компенсирует
Не давно был в гостях, где познакомился с врачом, родом он из Алма-Аты, уехал с Родины в 2016г. Пригласили на работу в один из московских федеральных медицинских центров, переехал с женой и двумя сыновьями. Дали в собственность 3х комнатную квартиру с полным необременненным правом через 10 лет работы. В Алма-Ате тоже осталась квартира и дача, продавать не стали, дачу сдали в аренду, квартиру не стали, хотя думают отдавать или нет. Таких в Алма-Ате не мало, кто стал российским гражданином, а казахстанскую свою недвижимость не продавал. Со слов врача, в их центре более 10% специалистов из Казахстана, но у большинства из них российское медицинское образование.
Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать