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Помпезно презентованный дворец бракосочетания рушится в Костанае
Помпезно презентованный дворец бракосочетания рушится в Костанае
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41433
Помпезно презентованный дворец бракосочетания рушится в Костанае
Отправлено: 28.04.21 - 12:13
В Костанае разрушается дворец бракосочетания, построенный 7 лет назад. На фасаде здания уже рядами отсутствует плитка, требуют ремонта ступени, ведущие на второй этаж, а на прилегающей рядом территории образовалась глубокая яма из-за обрушившейся брусчатки.
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Re: Помпезно презентованный дворец бракосочетания рушится в...
Отправлено: 28.04.21 - 12:13
Цитата:
Что интересно зданию в котором располагается СПК Тобол,лет 100 не меньше,но при этом оно довольно таки неплохо выглядит,ну кирпичи точно не отваливаются.
Следует отметить, что в процессе эксплуатации любого здания или сооружения его конструктивные элементы постепенно теряют первоначальные эксплуатационные свойства", - сообщили в социально-предпринимательской корпорации "Тобол".
Источник:
Источник:
Что интересно зданию в котором располагается СПК Тобол,лет 100 не меньше,но при этом оно довольно таки неплохо выглядит,ну кирпичи точно не отваливаются.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2087
Помпезно презентованный дворец бракосочетания рушится в Костанае
Отправлено: 28.04.21 - 12:17
Цитата:
То купцы стоили до революции для себя, без тендеров и откатов. Потому видимо и стоит здание крепко. Помню, даже пожар в этом здании был серьезный лет 15 назад.
Добринцофф:
Что интересно зданию в котором располагается СПК Тобол,лет 100 не меньше,
Что интересно зданию в котором располагается СПК Тобол,лет 100 не меньше,
То купцы стоили до революции для себя, без тендеров и откатов. Потому видимо и стоит здание крепко. Помню, даже пожар в этом здании был серьезный лет 15 назад.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 7814
Помпезно презентованный дворец бракосочетания рушится в Костанае
Отправлено: 28.04.21 - 12:25
Цитата:
Переедь сейчас ЗАГС в любой особняк построенный "для себя" и там начнутся проблемы и разруха )
юля елиссева:
То купцы стоили до революции для себя, без тендеров и откатов. Потому видимо и стоит здание крепко. Помню, даже пожар в этом здании был серьезный лет 15 назад.
То купцы стоили до революции для себя, без тендеров и откатов. Потому видимо и стоит здание крепко. Помню, даже пожар в этом здании был серьезный лет 15 назад.
Переедь сейчас ЗАГС в любой особняк построенный "для себя" и там начнутся проблемы и разруха )
Re: Помпезно презентованный дворец бракосочетания рушится в...
Отправлено: 28.04.21 - 12:28
Цитата:
А бесплатный вариант чем хуже? Где в Кустанае расписывают бесплатно, по какому адресу?
НГ:
с учетом пандемии услуга платной регистрации брака вообще не пользуется популярностью.
с учетом пандемии услуга платной регистрации брака вообще не пользуется популярностью.
А бесплатный вариант чем хуже? Где в Кустанае расписывают бесплатно, по какому адресу?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11757
Помпезно презентованный дворец бракосочетания рушится в Костанае
Отправлено: 28.04.21 - 12:29
Сарай. все из-за названия наверное.
вот на латиницу переведут,
и все наладится само собой
[Исправлено: alex_60, 28.04.2021 - 12:30]
вот на латиницу переведут,
и все наладится само собой
[Исправлено: alex_60, 28.04.2021 - 12:30]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7383
Помпезно презентованный дворец бракосочетания рушится в Костанае
Отправлено: 28.04.21 - 12:33
Цитата:
там же и расписывают... в кабинете на 1 этаже.
Нурбанчик:
Где в Кустанае расписывают бесплатно, по какому адресу?
Где в Кустанае расписывают бесплатно, по какому адресу?
там же и расписывают... в кабинете на 1 этаже.
Помпезно презентованный дворец бракосочетания рушится в Костанае
Отправлено: 28.04.21 - 12:41
Цитата:
Тогда да, не айс с этим "дворцом", я подумал, что бесплатно в другом месте. Понятно, что семейная жизнь не зависит от состояния здания где расписываются молодожены, но всё-таки не приятно.
Зато теперь будущий супруг просто обязан нести от машины до места росписи свою невесту на руках, раз акимат не в состоянии поддерживать такое почетное место в надлежащем состоянии
Ещё молодожёнам при входе необходимо выдавать каски, упаси чтоб герб на голову не упал. Да уж...
[Исправлено: Нурбанчик, 28.04.2021 - 12:43]
yudjin:
там же и расписывают... в кабинете на 1 этаже.
там же и расписывают... в кабинете на 1 этаже.
Тогда да, не айс с этим "дворцом", я подумал, что бесплатно в другом месте. Понятно, что семейная жизнь не зависит от состояния здания где расписываются молодожены, но всё-таки не приятно.
Зато теперь будущий супруг просто обязан нести от машины до места росписи свою невесту на руках, раз акимат не в состоянии поддерживать такое почетное место в надлежащем состоянии
Ещё молодожёнам при входе необходимо выдавать каски, упаси чтоб герб на голову не упал. Да уж...
[Исправлено: Нурбанчик, 28.04.2021 - 12:43]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4608
Re: Помпезно презентованный дворец бракосочетания рушится в...
Отправлено: 28.04.21 - 13:08
Просто удивительно, трасса Атбасар-кокшетау уже сто лет стоит без всяких ремонтных работ, там и разгоняться можно прилично, однако в Рудном парковую улицу регулярно латают. Вот опять подогнали технику, ямочные ремонты начали, хотя там грузовики не ездят. Просто парадокс
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.04.20
- Сообщений:
- 269
Помпезно презентованный дворец бракосочетания рушится в Костанае
Отправлено: 28.04.21 - 15:59
Цитата:
Как и все прочее.Сделали на совесть,сэкономили на всем видимо.А перила громоздкие закрепили не очень хорошо,если они упали,даже если подросток на них катался.
[Исправлено: Сергей kst, 28.04.2021 - 16:04]
был помпезно презентован
Источник:
Источник:
Как и все прочее.Сделали на совесть,сэкономили на всем видимо.А перила громоздкие закрепили не очень хорошо,если они упали,даже если подросток на них катался.
[Исправлено: Сергей kst, 28.04.2021 - 16:04]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 05.02.21
- Сообщений:
- 54
Re: Помпезно презентованный дворец бракосочетания рушится в...
Отправлено: 28.04.21 - 17:57
Цитата:
Как вы лодку назовёте,так она и поплывёт...
alex_60:
Сарай. все из-за названия наверное. вот на латиницу переведут, и все наладится само собой
Сарай. все из-за названия наверное. вот на латиницу переведут, и все наладится само собой
Как вы лодку назовёте,так она и поплывёт...
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 107
Re: Помпезно презентованный дворец бракосочетания рушится в...
Отправлено: 28.04.21 - 18:42
это уже визитная карточка нашего города. Все что сделают или построят, через пару лет уже требует ремонта. Рукожопые строители, а самое главное жуликоватые руководители. Тот же аким , принимавший и даривший ЗАГС городу с ооочень пушистым хвостом. Люди без совести, забывшие о чести и порядочности.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1373
Re: Помпезно презентованный дворец бракосочетания рушится в...
Отправлено: 28.04.21 - 19:20
Стабильность развалилась))) Ну у соседей то в разы хуже, поэтому ничего страшного)))))
Помпезно презентованный дворец бракосочетания рушится в Костанае
Отправлено: 28.04.21 - 19:42
Цитата:
Причём здесь строители?
Скорее
Цитата:
Как заплатили так и построили
рихард:
Рукожопые строители
Рукожопые строители
Причём здесь строители?
Скорее
Цитата:
рихард:
жуликоватые руководители
жуликоватые руководители
Как заплатили так и построили
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