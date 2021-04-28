Отправлено: - 19:22

Змея Подколодная:

А что случилось?))) С чего вдруг покидают родные края?) Ну ничего, программа кандас нам все компенсирует, правда?)

[Исправлено: urmas, 28.04.2021 - 19:24]

Цитата:Есть прогноз,Первый президент намедни выдал-К 2025 году численность народу у нас может достигнуть 20 млнТак шта найдутся достойные ...Ну и кандасы тоже,куда без них