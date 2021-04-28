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≡ Изменить правила онлайн-кредитования предложили в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41433
Изменить правила онлайн-кредитования предложили в Казахстане
Отправлено: 28.04.21 - 19:25
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Депутаты предложили Агентству по регулированию и развитию финансового рынка изменить правила предоставления микрокредитов в Казахстане из-за участившихся случаев мошенничества.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1373
Re: Изменить правила онлайн-кредитования предложили в Казахстане...
Отправлено: 28.04.21 - 19:25
#1
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Закрыть вообще эти шарашкины конторы. Либо личное присутствие. Других вариантов нет. В противном случае, так и будет полиция захлебываться делами о мошенничестве в этом направлении.
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