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≡ Помпезно презентованный дворец бракосочетания рушится в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41433
Помпезно презентованный дворец бракосочетания рушится в Костанае
Отправлено: 28.04.21 - 12:13
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В Костанае разрушается дворец бракосочетания, построенный 7 лет назад. На фасаде здания уже рядами отсутствует плитка, требуют ремонта ступени, ведущие на второй этаж, а на прилегающей рядом территории образовалась глубокая яма из-за обрушившейся брусчатки.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7887
Re: Помпезно презентованный дворец бракосочетания рушится в...
Отправлено: 28.04.21 - 12:13
#1
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Цитата:
Следует отметить, что в процессе эксплуатации любого здания или сооружения его конструктивные элементы постепенно теряют первоначальные эксплуатационные свойства", - сообщили в социально-предпринимательской корпорации "Тобол".

Источник:

Что интересно зданию в котором располагается СПК Тобол,лет 100 не меньше,но при этом оно довольно таки неплохо выглядит,ну кирпичи точно не отваливаются.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2087
Помпезно презентованный дворец бракосочетания рушится в Костанае
Отправлено: 28.04.21 - 12:17
#2
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Цитата:
Добринцофф:
Что интересно зданию в котором располагается СПК Тобол,лет 100 не меньше,

То купцы стоили до революции для себя, без тендеров и откатов. Потому видимо и стоит здание крепко. Помню, даже пожар в этом здании был серьезный лет 15 назад.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7814
Помпезно презентованный дворец бракосочетания рушится в Костанае
Отправлено: 28.04.21 - 12:25
#3
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Цитата:
юля елиссева:
То купцы стоили до революции для себя, без тендеров и откатов. Потому видимо и стоит здание крепко. Помню, даже пожар в этом здании был серьезный лет 15 назад.

Переедь сейчас ЗАГС в любой особняк построенный "для себя" и там начнутся проблемы и разруха )
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2082
Re: Помпезно презентованный дворец бракосочетания рушится в...
Отправлено: 28.04.21 - 12:28
#4
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Цитата:
НГ:
с учетом пандемии услуга платной регистрации брака вообще не пользуется популярностью.

А бесплатный вариант чем хуже? Где в Кустанае расписывают бесплатно, по какому адресу?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11757
Помпезно презентованный дворец бракосочетания рушится в Костанае
Отправлено: 28.04.21 - 12:29
#5
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Сарай. все из-за названия наверное.
вот на латиницу переведут,
и все наладится само собой

[Исправлено: alex_60, 28.04.2021 - 12:30]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7383
Помпезно презентованный дворец бракосочетания рушится в Костанае
Отправлено: 28.04.21 - 12:33
#6
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Цитата:
Нурбанчик:
Где в Кустанае расписывают бесплатно, по какому адресу?

там же и расписывают... в кабинете на 1 этаже.
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2082
Помпезно презентованный дворец бракосочетания рушится в Костанае
Отправлено: 28.04.21 - 12:41
#7
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Цитата:
yudjin:
там же и расписывают... в кабинете на 1 этаже.

Тогда да, не айс с этим "дворцом", я подумал, что бесплатно в другом месте. Понятно, что семейная жизнь не зависит от состояния здания где расписываются молодожены, но всё-таки не приятно.
Зато теперь будущий супруг просто обязан нести от машины до места росписи свою невесту на руках, раз акимат не в состоянии поддерживать такое почетное место в надлежащем состоянии ;-)
Ещё молодожёнам при входе необходимо выдавать каски, упаси чтоб герб на голову не упал. Да уж...

[Исправлено: Нурбанчик, 28.04.2021 - 12:43]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4608
Re: Помпезно презентованный дворец бракосочетания рушится в...
Отправлено: 28.04.21 - 13:08
#8
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Просто удивительно, трасса Атбасар-кокшетау уже сто лет стоит без всяких ремонтных работ, там и разгоняться можно прилично, однако в Рудном парковую улицу регулярно латают. Вот опять подогнали технику, ямочные ремонты начали, хотя там грузовики не ездят. Просто парадокс
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
269
Помпезно презентованный дворец бракосочетания рушится в Костанае
Отправлено: 28.04.21 - 15:59
#9
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Цитата:
был помпезно презентован

Источник:

Как и все прочее.Сделали на совесть,сэкономили на всем видимо.А перила громоздкие закрепили не очень хорошо,если они упали,даже если подросток на них катался.

[Исправлено: Сергей kst, 28.04.2021 - 16:04]
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urmas
* urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
54
Re: Помпезно презентованный дворец бракосочетания рушится в...
Отправлено: 28.04.21 - 17:57
#10
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Цитата:
alex_60:
Сарай. все из-за названия наверное. вот на латиницу переведут, и все наладится само собой

Как вы лодку назовёте,так она и поплывёт...
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
107
Re: Помпезно презентованный дворец бракосочетания рушится в...
Отправлено: 28.04.21 - 18:42
#11
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это уже визитная карточка нашего города. Все что сделают или построят, через пару лет уже требует ремонта. Рукожопые строители, а самое главное жуликоватые руководители. Тот же аким , принимавший и даривший ЗАГС городу с ооочень пушистым хвостом. Люди без совести, забывшие о чести и порядочности.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1373
Re: Помпезно презентованный дворец бракосочетания рушится в...
Отправлено: 28.04.21 - 19:20
#12
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Стабильность развалилась))) Ну у соседей то в разы хуже, поэтому ничего страшного)))))
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7887
Помпезно презентованный дворец бракосочетания рушится в Костанае
Отправлено: 28.04.21 - 19:42
#13
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Цитата:
рихард:
Рукожопые строители

Причём здесь строители?
Скорее
Цитата:
рихард:
жуликоватые руководители

Как заплатили так и построили
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