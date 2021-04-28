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≡ Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41433
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 28.04.21 - 15:37
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В 2019 году доля высококвалифицированных специалистов в общей статистике эмигрантов составляла 50,6 процента. В 2020 году, несмотря на пандемию и ограничения передвижения, этот показатель достиг 54,3 процента.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
269
Re: Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат...
Отправлено: 28.04.21 - 15:37
#1
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Цитата:
Уважаемый Ералы Лукпанович, просим сообщить о мерах, принимаемых правительством для решения проблем, поднятых выше, а также о повышении конкурентоспособности вузов страны, доступности, качества и эффективности высшего образования в Казахстане, мерах по трудоустройству после окончания вуза, эффективному использованию их знаний в экономике страны, а также о планируемых мерах по стимулированию заинтересованности обучающейся в других странах молодежи к возвращению в Казахстан", - заключил депутат.

Источник:

Господин мажилисмен Милютин,вы думаете министерство не знает об этих проблемах??Раскатали губу,маткапитал,детсады..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7814
Re: Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат...
Отправлено: 28.04.21 - 16:33
#2
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Цитата:
озвучивая запрос фракции Народной партии Казахстана

Уже даже не смешно
Наша партия недокоммунистов коллективно отгырвает роль правдорубной партии по примеру КПРФ
Те тоже постоянно вопросы серьезные поднимают
На сим вся их деятельность заканчивается))
Главное таргет групп заинтересовать-пенсионеров,работяг и.т.д. и мариновать их ничего не деланьем)
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1373
Re: Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат...
Отправлено: 28.04.21 - 19:16
#3
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А что случилось?))) С чего вдруг покидают родные края?) Ну ничего, программа кандас нам все компенсирует, правда?)
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
54
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 28.04.21 - 19:22
#4
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Цитата:
Змея Подколодная:
А что случилось?))) С чего вдруг покидают родные края?) Ну ничего, программа кандас нам все компенсирует, правда?)

Есть прогноз,Первый президент намедни выдал-
К 2025 году численность народу у нас может достигнуть 20 млн
Так шта найдутся достойные ...
Ну и кандасы тоже,куда без них

[Исправлено: urmas, 28.04.2021 - 19:24]
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1373
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 28.04.21 - 19:27
#5
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Цитата:
Так шта найдутся достойные ..

Ну и переживать тогда нечего, что нам этот отток)))
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
54
Re: Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат...
Отправлено: 28.04.21 - 19:46
#6
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Цитата:
Змея Подколодная:
Ну и переживать тогда нечего, что нам этот отток)))

Так,таки кто переживает?
Милютин какой то ,мы его и не знаем. ;-)
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