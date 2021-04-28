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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.04.21 - 11:54
Цитата:
Открою секрет
В Вики может писать кто угодно и редактировать также
Источники для статей могут быть политически ангажированными
Но это не отменяет того факта что статья про русский мир может быть правдива
Просто она не раскрывает всего социально-политического однообразия что сейчас собой подразумевает термин "русский мир"
Цитата:
Потмоучто фашизм зиждется на низменных политических конструкциях
Национальность, землячество,религия
Цитата:
Как культурное явление наверно нет
Как явление в общем понимании тюрского мира наверно да
И да за казахский или тюрский мир не убивают людей
Вот в чем огромная разница между культурными и политическими сообществами
Русский мир как культурное языковое сообщество да пожалуйста
Но оно в 2014 году переросло в протофашистское политическое образование которое теперь финансируется государством
Теперь любой пропандон в России может с истерикой доказывать населению что,РФ надо вторгнуться в соседнюю страну для защиты "Русского мира"
Последний раз такое было с нацисткой Германией
[Исправлено: abaika95, 28.04.2021 - 11:57]
таноми52:
Эк его занесло!Скачет по верхам, даже не понимая о чём пишет!Примитив! Хотябы Вики читай:
Эк его занесло!Скачет по верхам, даже не понимая о чём пишет!Примитив! Хотябы Вики читай:
Открою секрет
В Вики может писать кто угодно и редактировать также
Источники для статей могут быть политически ангажированными
Но это не отменяет того факта что статья про русский мир может быть правдива
Просто она не раскрывает всего социально-политического однообразия что сейчас собой подразумевает термин "русский мир"
Цитата:
таноми52:
Почему это фашисткое понятие?
Почему это фашисткое понятие?
Потмоучто фашизм зиждется на низменных политических конструкциях
Национальность, землячество,религия
Цитата:
таноми52:
А казахский мир существует? Или казахи в зарубежье напрочь ассимилируются, забывают корни, язык,самоосознание?
А казахский мир существует? Или казахи в зарубежье напрочь ассимилируются, забывают корни, язык,самоосознание?
Как культурное явление наверно нет
Как явление в общем понимании тюрского мира наверно да
И да за казахский или тюрский мир не убивают людей
Вот в чем огромная разница между культурными и политическими сообществами
Русский мир как культурное языковое сообщество да пожалуйста
Но оно в 2014 году переросло в протофашистское политическое образование которое теперь финансируется государством
Теперь любой пропандон в России может с истерикой доказывать населению что,РФ надо вторгнуться в соседнюю страну для защиты "Русского мира"
Последний раз такое было с нацисткой Германией
[Исправлено: abaika95, 28.04.2021 - 11:57]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.04.21 - 12:08
В этот же день 28 апреля 1945 года
части Красной Армии начали штурм Рейхстага.
[Исправлено: alex_60, 28.04.2021 - 12:26]
части Красной Армии начали штурм Рейхстага.
[Исправлено: alex_60, 28.04.2021 - 12:26]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.04.21 - 12:29
Цитата:
Исправил
Но отвечу на первое до редакционное сообщение
Зачем мне углубляться в изучении? Того уровня что сейчас вполне хватает чтобы ты меня понимал)
И да сегодня же 28 апреля был казнён Бенито Мусолини
Сейчас вечерний соловей должен грустить об этом
alex_60:
В этот же день 28 апреля 1945 года части Красной Армии начали штурм Рейхстага. [Исправлено: alex_60, 28.04.2021 - 12:26]
В этот же день 28 апреля 1945 года части Красной Армии начали штурм Рейхстага. [Исправлено: alex_60, 28.04.2021 - 12:26]
Исправил
Но отвечу на первое до редакционное сообщение
Зачем мне углубляться в изучении? Того уровня что сейчас вполне хватает чтобы ты меня понимал)
И да сегодня же 28 апреля был казнён Бенито Мусолини
Сейчас вечерний соловей должен грустить об этом
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.04.21 - 12:33
Цитата:
Бенито Муссолини.
история не терпит неточностей.
abaika95:
Бенито Мусолини
Бенито Мусолини
Бенито Муссолини.
история не терпит неточностей.
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Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.04.21 - 14:30
Цитата:
Вам, видимо, самому нужнее. Чтобы мотивировать собственное погружение в пучину безумия на более глубокие горизонты.
Цитата:
Не без одобрения за не без уважение.
abaika95:
Странно что я вам при этом деньги не плачу)
Странно что я вам при этом деньги не плачу)
Вам, видимо, самому нужнее. Чтобы мотивировать собственное погружение в пучину безумия на более глубокие горизонты.
Цитата:
abaika95:
Не без уважения)
Не без уважения)
Не без одобрения за не без уважение.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.04.21 - 16:42
Цитата:
Нет могу поделиться, если вы выйдете из своего узкомыслящего состояния)
Цитата:
В чем безумие и в чем погружение?
От того что мое мнение не совпадает с вашим от этого мое мнение безумное?) Это риторика радикально-тоталитарная за это советский союз и не любили и развалили) вы опять хотите ввергнуть общество в такое состояние? Есть только одно правильное мнение и то оно ваше?))
Нет милок
Плюрализм на дворе
Маркс:
Вам, видимо, самому нужнее.
Вам, видимо, самому нужнее.
Нет могу поделиться, если вы выйдете из своего узкомыслящего состояния)
Цитата:
Маркс:
Чтобы мотивировать собственное погружение в пучину безумия на более глубокие горизонты.
Чтобы мотивировать собственное погружение в пучину безумия на более глубокие горизонты.
В чем безумие и в чем погружение?
От того что мое мнение не совпадает с вашим от этого мое мнение безумное?) Это риторика радикально-тоталитарная за это советский союз и не любили и развалили) вы опять хотите ввергнуть общество в такое состояние? Есть только одно правильное мнение и то оно ваше?))
Нет милок
Плюрализм на дворе
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.04.21 - 16:43
Цитата:
Да Хейндрих с этим Мусолином)
alex_60:
Бенито Муссолини. история не терпит неточностей.
Бенито Муссолини. история не терпит неточностей.
Да Хейндрих с этим Мусолином)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.04.21 - 19:11
два дня, и наступит 1мая
в Казахстане это праздник единства народов Казахстана.
в России - День труда.
в Германии - Tag der Arbeit (День труда)»
в СССР был - День великого праздника рабочих всего мира, день международной солидарности трудящихся.
С наступающим праздником, с Днем шашлыка!
в Казахстане это праздник единства народов Казахстана.
в России - День труда.
в Германии - Tag der Arbeit (День труда)»
в СССР был - День великого праздника рабочих всего мира, день международной солидарности трудящихся.
С наступающим праздником, с Днем шашлыка!
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