Отправлено: - 16:08

ПолиграфЪ Боярышников:

ЛЮБАЯ организация это аппарат со структурой которая для кого то служит целью жить в "шоколаде" в основном лидеры аппарата

Цитата:Однако! Как чётко и метко вы, Татьяна, обозначили свою с Кумаром деятельность