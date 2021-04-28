Уважаемый Ералы Лукпанович, просим сообщить о мерах, принимаемых правительством для решения проблем, поднятых выше, а также о повышении конкурентоспособности вузов страны, доступности, качества и эффективности высшего образования в Казахстане, мерах по трудоустройству после окончания вуза, эффективному использованию их знаний в экономике страны, а также о планируемых мерах по стимулированию заинтересованности обучающейся в других странах молодежи к возвращению в Казахстан", - заключил депутат.Источник: