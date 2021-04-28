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≡ "Здравствуйте, у вас утечка!" - Что делать, если вам предложили срочно заменить газовый кран?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41431
"Здравствуйте, у вас утечка!" - Что делать, если вам предложили срочно заменить газовый кран?
Отправлено: 28.04.21 - 13:20
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Жительница Костаная Валентина СВИРИДЕЦКАЯ заменила кран на газовой трубе и заплатила за это сотрудникам ТОО «РБК Газ Сервис» 11 000 тенге. Но после их ухода задумалась - почему так дорого и нужно ли ей было вообще это делать.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4608
Re: "Здравствуйте, у вас утечка!" - Что делать, если...
Отправлено: 28.04.21 - 13:20
#1
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Бабуля зря возмущается, кран и работы по его замене так и стоят. Помню, меня заставили счётчик заносить, мол на улице считает мало, а в комнате нагревается и показания другие. Я сильно не расстроился, потому что заверили соседей тоже заставим. Хотя прошло уже десять лет, а счётчики соседей так торчат на улице
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
287
Re: "Здравствуйте, у вас утечка!" - Что делать, если...
Отправлено: 28.04.21 - 13:43
#2
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РБК аферисты! Нет договора не должны они навязывать свой услуги.Они так же ходят по квартирам и навязывают свой услуги пенсионерам как НЕДЕНАМИНАЦИОННАЯ ЦЕРКОВЬ "ЦЕРКОВЬ ЖАТВЫ"Для себя сделала вывод что ЛЮБАЯ организация это аппарат со структурой которая для кого то служит целью жить в "шоколаде" в основном лидеры аппарата. А простые прихожане обираются по полной!
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7
§ 71422
(Пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
19
Re: "Здравствуйте, у вас утечка!" - Что делать, если...
Отправлено: 28.04.21 - 14:51
#3
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11000 тенге за шаровый кран диаметром 15 это дорого.Нет таких цен в Костанае. 4700 тенге в РЦКУ стоит замена газового счетчика. А вообще если менять кран в квартире нужно перекрыть кран по стояку. Если дом обслуживается РЦКУ разве имеет права РБК трогать кран на стояке? Почуствовали запах газа обращайтсь в 104 зачем слушать кого то.
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Yorik
§ Yorik
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
19.11.09
Сообщений:
947
Re: "Здравствуйте, у вас утечка!" - Что делать, если...
Отправлено: 28.04.21 - 16:08
#4
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
ЛЮБАЯ организация это аппарат со структурой которая для кого то служит целью жить в "шоколаде" в основном лидеры аппарата

Однако! Как чётко и метко вы, Татьяна, обозначили свою с Кумаром деятельность :-)
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
65
"Здравствуйте, у вас утечка!" - Что делать, если вам предложили срочно заменить газовый кран?
Отправлено: 28.04.21 - 17:42
#5
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Они предлагают заменить краны не потому, что они сломались, а для того чтобы зарабатывать. Ведь если бы они не ходили по квартирам и не стращали ничего не понимающих в газовом хозяйстве людей, то никто бы и не почесался их вызвать. Старые краны как работали так и проработают ещё лет 20, а кушать газовикам хочется сейчас. Для этих же целей и присадки всякие пускают в газопроводы, ведь если в доме небольшая газовая утечка, её даже никто не ощущает и живут так не беспокоятся, а с вонючей присадкой сразу чувствуется и люди чтобы не дышать этой гадостью вызывают газовиков. Нам кран заменили за 5000, причем современные краны - громоздкие и неудобные, и ведь соглашаешься на их замену боясь по незнанию.

[Исправлено: ladas, 28.04.2021 - 17:43]
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