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≡ Полтора миллиона тенге заработали костанайские мошенники на сдаче несуществующих квартир
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41431
Полтора миллиона тенге заработали костанайские мошенники на сдаче несуществующих квартир
Отправлено: 28.04.21 - 13:26
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Молодая пара 18-19 лет размещала объявления о сдаче квартир в аренду по низкой цене в нескольких городах Казахстана. Для привлечения внимания мошенники использовали фото элитных квартир.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4608
Re: Полтора миллиона тенге заработали костанайские мошенники на...
Отправлено: 28.04.21 - 13:26
#1
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Дело братьев албиных живёт, те липовые трудоустройства делали и за это деньги брали, прокуроры и следаки потерпевших гоняли самим судиться, ну не видят они злых намерении, хоть ты удавись!
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1308
Re: Полтора миллиона тенге заработали костанайские мошенники на...
Отправлено: 28.04.21 - 14:55
#2
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Таких объявлений на популярных сайтах очень много. Должна настораживать низкая цена и какие-нибудь нестандартные условия. Как-то наблюдал постоянно убираемое и вновь появляющееся объявление о продаже квартиры по цене в три раза меньшей, но с загогулистыми условиями. Однако, если трезво рассуждать и не суетиться, то попасть на удочку мошенников будет гораздо проблематичнее.
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