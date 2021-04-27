Отправлено: - 21:13

Нурбанчик:

Как сказал пожилой гость, что пренебрежительно это у тех кого называют не хорошим словом м/// и к///... Ответ поразил меня [Исправлено: Iney, 27.04.2021 - 21:01]

Цитата:Спасибо, Иней, за оперативность модерации. Смотрю программа у вас настроена на проверку словМ/// и к/// - хотя в данном ракурсе это действительно унизительное название но касаемо неопределенного круга лиц, как сказал ваш главред про слово "Вата" в комментарии одного из пользователей касаемо майских выходных в России.Двоякие стандарты, к сожалению, у вас, что теперь я лично убедился, и не только Янг.