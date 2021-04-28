Re: Полтора миллиона тенге заработали костанайские мошенники на...

Отправлено: - 14:55

Таких объявлений на популярных сайтах очень много. Должна настораживать низкая цена и какие-нибудь нестандартные условия. Как-то наблюдал постоянно убираемое и вновь появляющееся объявление о продаже квартиры по цене в три раза меньшей, но с загогулистыми условиями. Однако, если трезво рассуждать и не суетиться, то попасть на удочку мошенников будет гораздо проблематичнее.