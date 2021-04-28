Re: "Здравствуйте, у вас утечка!" - Что делать, если...

Отправлено: - 13:20

Бабуля зря возмущается, кран и работы по его замене так и стоят. Помню, меня заставили счётчик заносить, мол на улице считает мало, а в комнате нагревается и показания другие. Я сильно не расстроился, потому что заверили соседей тоже заставим. Хотя прошло уже десять лет, а счётчики соседей так торчат на улице