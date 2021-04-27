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≡ Громкий светофор мешает костанайцам по ночам
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41431
Громкий светофор мешает костанайцам по ночам
Отправлено: 27.04.21 - 13:12
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Светофоры, озвучивающие появившийся на них зеленый сигнал светофора и оповещающий пешеходов о возможности безопасно перейти дорогу, появились в нескольких местах в областном центре. На один из таких светофоров, который установлен на перекрестке улиц Назарбаева и Бородина, в редакцию "НГ" пожаловалась читательница Евгения.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4608
Re: Громкий светофор мешает костанайцам по ночам
Отправлено: 27.04.21 - 13:12
#1
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Пусть потерпит. Вечного у нас в стране ничего нет, брусчатка и асфальт и то плавятся под жарким солнцем и уносится талыми водами, а что говорить про другое
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
64
Громкий светофор мешает костанайцам по ночам
Отправлено: 27.04.21 - 13:33
#2
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Очередное гениальное бесполезное устройство на улицах Костаная. Динамик орёт как потерпевший круглые сутки, при этом совершенно непонятно в какую сторону можно переходить, звук отовсюду. Если это для слепых, то я им (слепым) очень сочувствую, это называется "как повезет", 50/50 перейдёшь или нет, правильную сторону для перехода выберешь или нет.

[Исправлено: ladas, 27.04.2021 - 13:34]

[Исправлено: ladas, 27.04.2021 - 13:35]
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ТанькО
§ ТанькО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.10
Сообщений:
177
Re: Громкий светофор мешает костанайцам по ночам
Отправлено: 27.04.21 - 13:41
#3
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Ещё бы мечети тоже убавляли громкость на ночь, и раннее утро. было бы замечательно. А то мы живем в километре от них и слышим как рядом, А закон о тишине вроде един для всех, нельзя шуметь с 23-6 утра. Или мечети он не писан?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
287
Re: Громкий светофор мешает костанайцам по ночам
Отправлено: 27.04.21 - 14:02
#4
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Цитата:
ТанькО:
А то мы живем в километре от них и слышим как рядом, А закон о тишине вроде един для всех, нельзя шуметь с 23-6 утра. Или мечети он не писан?


Выбрали мусульманскую страну проживания будьте добры терпеть! Есть правда альтернатива слушать колокольный звон,выбор за вами!
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7383
Громкий светофор мешает костанайцам по ночам
Отправлено: 27.04.21 - 14:05
#5
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Выбрали мусульманскую страну проживания будьте добры терпеть

ВЧКушка, ты в конституцию давно заглядывала? Казахстан - СВЕТСКАЯ страна.
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Есть правда альтернатива слушать колокольный звон,выбор за вами!

Колокола НОЧЬЮ не звонят, если на то пошло.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11756
Громкий светофор мешает костанайцам по ночам
Отправлено: 27.04.21 - 14:10
#6
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Выбрали мусульманскую страну проживания будьте добры терпеть!


крыша едет не спеша,тихо шифером шурша (с).
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21711
Громкий светофор мешает костанайцам по ночам
Отправлено: 27.04.21 - 14:36
#7
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Цитата:
alex_60:
крыша едет не спеша,тихо шифером шурша (с).

Это снег, тает, и сползает... :lol: ;-)
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4597
Re: Громкий светофор мешает костанайцам по ночам
Отправлено: 28.04.21 - 13:15
#8
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Цитата:
alex_60:

а в данном случае нет смысла что-либо говорить - "слышимость" не работает
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