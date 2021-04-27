Отправлено: - 14:02

ТанькО:

А то мы живем в километре от них и слышим как рядом, А закон о тишине вроде един для всех, нельзя шуметь с 23-6 утра. Или мечети он не писан?

Цитата:Выбрали мусульманскую страну проживания будьте добры терпеть! Есть правда альтернатива слушать колокольный звон,выбор за вами!