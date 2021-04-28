Помпезно презентованный дворец бракосочетания рушится в Костанае
Отправлено: 28.04.21 - 12:13
В Костанае разрушается дворец бракосочетания, построенный 7 лет назад. На фасаде здания уже рядами отсутствует плитка, требуют ремонта ступени, ведущие на второй этаж, а на прилегающей рядом территории образовалась глубокая яма из-за обрушившейся брусчатки. Читать новость
Следует отметить, что в процессе эксплуатации любого здания или сооружения его конструктивные элементы постепенно теряют первоначальные эксплуатационные свойства", - сообщили в социально-предпринимательской корпорации "Тобол".
yudjin: там же и расписывают... в кабинете на 1 этаже.
Тогда да, не айс с этим "дворцом", я подумал, что бесплатно в другом месте. Понятно, что семейная жизнь не зависит от состояния здания где расписываются молодожены, но всё-таки не приятно. Зато теперь будущий супруг просто обязан нести от машины до места росписи свою невесту на руках, раз акимат не в состоянии поддерживать такое почетное место в надлежащем состоянии Ещё молодожёнам при входе необходимо выдавать каски, упаси чтоб герб на голову не упал. Да уж...
Просто удивительно, трасса Атбасар-кокшетау уже сто лет стоит без всяких ремонтных работ, там и разгоняться можно прилично, однако в Рудном парковую улицу регулярно латают. Вот опять подогнали технику, ямочные ремонты начали, хотя там грузовики не ездят. Просто парадокс
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