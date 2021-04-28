Цитата:
таноми52:
Эк его занесло!Скачет по верхам, даже не понимая о чём пишет!Примитив! Хотябы Вики читай:
Открою секрет
В Вики может писать кто угодно и редактировать также
Источники для статей могут быть политически ангажированными
Но это не отменяет того факта что статья про русский мир может быть правдива
Просто она не раскрывает всего социально-политического однообразия что сейчас собой подразумевает термин "русский мир"
Цитата:
таноми52:
Почему это фашисткое понятие?
Потмоучто фашизм зиждется на низменных политических конструкциях
Национальность, землячество,религия
Цитата:
таноми52:
А казахский мир существует? Или казахи в зарубежье напрочь ассимилируются, забывают корни, язык,самоосознание?
Как культурное явление наверно нет
Как явление в общем понимании тюрского мира наверно да
И да за казахский или тюрский мир не убивают людей
Вот в чем огромная разница между культурными и политическими сообществами
Русский мир как культурное языковое сообщество да пожалуйста
Но оно в 2014 году переросло в протофашистское политическое образование которое теперь финансируется государством
Теперь любой пропандон в России может с истерикой доказывать населению что,РФ надо вторгнуться в соседнюю страну для защиты "Русского мира"
Последний раз такое было с нацисткой Германией[Исправлено: abaika95, 28.04.2021 - 11:57]