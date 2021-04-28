Отправлено: - 12:25

юля елиссева:

То купцы стоили до революции для себя, без тендеров и откатов. Потому видимо и стоит здание крепко. Помню, даже пожар в этом здании был серьезный лет 15 назад.

Цитата:Переедь сейчас ЗАГС в любой особняк построенный "для себя" и там начнутся проблемы и разруха )