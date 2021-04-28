Отправлено: - 11:54

таноми52:

Эк его занесло!Скачет по верхам, даже не понимая о чём пишет!Примитив! Хотябы Вики читай:

таноми52:

Почему это фашисткое понятие?

таноми52:

А казахский мир существует? Или казахи в зарубежье напрочь ассимилируются, забывают корни, язык,самоосознание?

[Исправлено: abaika95, 28.04.2021 - 11:57]

Цитата:Открою секретВ Вики может писать кто угодно и редактировать такжеИсточники для статей могут быть политически ангажированнымиНо это не отменяет того факта что статья про русский мир может быть правдиваПросто она не раскрывает всего социально-политического однообразия что сейчас собой подразумевает термин "русский мир"Цитата:Потмоучто фашизм зиждется на низменных политических конструкцияхНациональность, землячество,религияЦитата:Как культурное явление наверно нетКак явление в общем понимании тюрского мира наверно даИ да за казахский или тюрский мир не убивают людейВот в чем огромная разница между культурными и политическими сообществамиРусский мир как культурное языковое сообщество да пожалуйстаНо оно в 2014 году переросло в протофашистское политическое образование которое теперь финансируется государствомТеперь любой пропандон в России может с истерикой доказывать населению что,РФ надо вторгнуться в соседнюю страну для защиты "Русского мира"Последний раз такое было с нацисткой Германией