Отправлено: - 10:45

elektron:

Про Прибалтику в общем.

elektron:

Началось ЕНТ? Борьба с терроризмом

elektron:

Как нет, сколько уже полегло и неважно какой национальности и за чью сторону воюющие (одни по убеждению, другие по принуждению), молодых и здоровых парней (а с ними и мирного населения, детей, женщин и стариков), за тупую политику "кастрюлек- кто не скачет, тот москаль" которые свергли законно избранную власть? Вот так и растёт поколение, тех кто в никуда. Считают себя самыми-самыми. А отличать причин зла не в состоянии. Вот на таких фильмах, как вы выкладываете, от части и произошло то, что имеем.

elektron:

Вы кстати не вместе с тётенькой в жёлтой курточке учились? А то там тоже сдвиг неопределённый по фазе. Правда не всегда, как и у вас. Иногда что то срабатывает и не плохие мысли выходят. Но вот в статье про прививки, какой то наброс мусора произошёл. Видать нужный тумблер был отключён. Это происходит, когда чел не зная темы и начитавшись (насмотревшись) всякой белиберды, на основании этого начинает нести то в массы. Хотя побочные эффекты есть у каждого медикамента и они все описаны.

Маркс:

А Вы заметили, что он постоянно повторяет одну и ту же фразу? Ка

alex_60:

надеюсь теперь слова в..а, и п..-в... будут удалять в сообщениях .

[Исправлено: abaika95, 28.04.2021 - 10:46]

Цитата:Кого кого прибалтийцы убивали ну-ка по подробнее расскажите?))Цитата:Началось старое совоковое отрицаниеВ 1994 какие террористы были и где?)Цитата:Да на таких вот Фильмах что я выклыадаю можно точно проследить деградацию мысли народаКогда одни фашисты заставляют свое население идти воевать за русский мир иначе туда придут нацисты-бандеровцы то как это называется?Давайте открыто говоритьТермин "Русский мир" это прямое фашистское понятие основанное на сближении людей по национальному и языковому признаку)Это тоже самое что немцы шли воевать за германский мир который в итоге потерпел крах от мира интернационального)Цитата:Вы сейчас что тут душу излить решили?)Цитата:Путин-вор (это моем мнение и оно может не совпадать с мнением редакции)КушайтеКуратор разрешает)Цитата:Вата а второе слово какое?)