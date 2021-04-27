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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6907
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.04.21 - 23:48
#2311
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Цитата:
abaika95:
на русском правде завалился чучуть

Ну бывает, почти незаметно же?Цитата:
abaika95:
а так История-блестяще!

А вот это уже очень заметно. :-P Цитата:
abaika95:
Не забудь это ещё передать на просторы Особенно в Эстонию,Грузию или Украину

Как одни убивали не в чём не повинных Советских солдат, причём со всего СССР. Как другие начали было геноцид Абхазов и Осетинов (если это про 2008-ой год) И как защитили Русскоязычных и спасли от того же геноцида. Вот так ЕНТ и приобщает к истории. Да уж. Мораль ниже плинтуса .
Ну а знания, ну даже сложно сказать куда засунуть то лучше будет.

[Исправлено: elektron, 27.04.2021 - 18:50]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7807
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.04.21 - 23:53
#2312
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Цитата:
таноми52:
Изыди! Затопил уже всех своей трепотнёй! Если она раньше была просто доказательством твоего самолюбания и самозначимости, то теперь всё больше попахивает русофобией и антисоветчиной

Если вам после прочтения моих комментариев, под носом попахивает русофобией и антисоветчиной,то у меня для вас плохие новости)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7807
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.04.21 - 23:57
#2313
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Цитата:
elektron:
Как одни убивали не в чём не повинных Советских солдат, причём со всего СССР.

Это вы про кого сейчас? Про эстонцев?
Цитата:
elektron:
Как другие начали было геноцид Абхазов и Осетинов (если это про 2008-ой год)

А как другие начали геноцид чеченского народа умолчим?
Цитата:
elektron:
И как защитили Русскоязычных и спасли от того же геноцида

В Харькове не защитили русскоязычных и там что-то геноцида нет
Странно правда?
Цитата:
elektron:
Ну а знания, ну даже сложно сказать куда засунуть то лучше будет.

упоси вас боже чтобы вы свои Знания куда-то совали кроме форума)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7807
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.04.21 - 00:00
#2314
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Вот легендарный образчик пропаганды того чего надо
Концовка про американских морских пехотинцов орущих на камеру это шедевр!

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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6907
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.04.21 - 00:14
#2315
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Цитата:
abaika95:
Это вы про кого сейчас? Про эстонцев?

Про Прибалтику в общем.Цитата:
abaika95:
А как другие начали геноцид чеченского народа умолчим?

Началось ЕНТ? Борьба с терроризмом. Цитата:
abaika95:
В Харькове не защитили русскоязычных и там что-то геноцида нет

Как нет, сколько уже полегло и неважно какой национальности и за чью сторону воюющие (одни по убеждению, другие по принуждению), молодых и здоровых парней (а с ними и мирного населения, детей, женщин и стариков), за тупую политику "кастрюлек- кто не скачет, тот москаль" которые свергли законно избранную власть?
Вот так и растёт поколение, тех кто в никуда. Считают себя самыми-самыми. А отличать причин зла не в состоянии.
Вот на таких фильмах, как вы выкладываете, от части и произошло то, что имеем.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6907
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.04.21 - 00:38
#2316
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Цитата:
abaika95:

Вы кстати не вместе с тётенькой в жёлтой курточке учились? А то там тоже сдвиг неопределённый по фазе. Правда не всегда, как и у вас. Иногда что то срабатывает и не плохие мысли выходят. Но вот в статье про прививки, какой то наброс мусора произошёл. Видать нужный тумблер был отключён. :lol:
Это происходит, когда чел не зная темы и начитавшись (насмотревшись) всякой белиберды, на основании этого начинает нести то в массы. :lol: Хотя побочные эффекты есть у каждого медикамента и они все описаны. 8-)
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1305
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.04.21 - 08:04
#2317
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Цитата:
таноми52:
Затопил уже всех своей трепотнёй!

А Вы заметили, что он постоянно повторяет одну и ту же фразу? Как будто куратор изменил систему оплаты и теперь чем больше раз он опубликует требуемые слова, тем больше сребреников получит. Типичный прием западных рекламных манагеров. Вот и старается упырь, хотя всем на востоке с детства известно, что сколько раз ни произнеси слово "халва", во рту от этого слаще не станет.
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
472
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.04.21 - 08:38
#2318
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11753
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.04.21 - 09:54
#2319
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Цитата:
Нурбанчик:
Двоякие стандарты, к сожалению, у вас, что теперь я лично убедился, и не только Янг.


это давно известно. поэтому читаешь ответы и в очередной раз видишь,что
левая рука не знает что делает правая.
//Закон — что дышло: куда повернул, туда и вышло//- русская пословица.

[Исправлено: alex_60, 28.04.2021 - 09:56]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11753
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.04.21 - 09:59
#2320
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надеюсь теперь слова в..а, и п..-в...
будут удалять в сообщениях .
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7807
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.04.21 - 10:45
#2321
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Цитата:
elektron:
Про Прибалтику в общем.

Кого кого прибалтийцы убивали ну-ка по подробнее расскажите?))
Цитата:
elektron:
Началось ЕНТ? Борьба с терроризмом

Началось старое совоковое отрицание
В 1994 какие террористы были и где?)
Цитата:
elektron:
Как нет, сколько уже полегло и неважно какой национальности и за чью сторону воюющие (одни по убеждению, другие по принуждению), молодых и здоровых парней (а с ними и мирного населения, детей, женщин и стариков), за тупую политику "кастрюлек- кто не скачет, тот москаль" которые свергли законно избранную власть? Вот так и растёт поколение, тех кто в никуда. Считают себя самыми-самыми. А отличать причин зла не в состоянии. Вот на таких фильмах, как вы выкладываете, от части и произошло то, что имеем.

Да на таких вот Фильмах что я выклыадаю можно точно проследить деградацию мысли народа
Когда одни фашисты заставляют свое население идти воевать за русский мир иначе туда придут нацисты-бандеровцы то как это называется?
Давайте открыто говорить
Термин "Русский мир" это прямое фашистское понятие основанное на сближении людей по национальному и языковому признаку)
Это тоже самое что немцы шли воевать за германский мир который в итоге потерпел крах от мира интернационального)

Цитата:
elektron:
Вы кстати не вместе с тётенькой в жёлтой курточке учились? А то там тоже сдвиг неопределённый по фазе. Правда не всегда, как и у вас. Иногда что то срабатывает и не плохие мысли выходят. Но вот в статье про прививки, какой то наброс мусора произошёл. Видать нужный тумблер был отключён. Это происходит, когда чел не зная темы и начитавшись (насмотревшись) всякой белиберды, на основании этого начинает нести то в массы. Хотя побочные эффекты есть у каждого медикамента и они все описаны.

Вы сейчас что тут душу излить решили?)
Цитата:
Маркс:
А Вы заметили, что он постоянно повторяет одну и ту же фразу? Ка

Путин-вор (это моем мнение и оно может не совпадать с мнением редакции)
Кушайте
Куратор разрешает)
Цитата:
alex_60:
надеюсь теперь слова в..а, и п..-в... будут удалять в сообщениях .

Вата а второе слово какое?)

[Исправлено: abaika95, 28.04.2021 - 10:46]
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1305
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.04.21 - 11:12
#2322
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Цитата:
abaika95:
Куратор разрешает

Куратор платит, а Иуды за деньги чего только не сделают, даже придурком безмозглым прослывут, но будут выпучив глаза с упорством попугая дундеть очередную глупость.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1305
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.04.21 - 11:13
#2323
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Цитата:
abaika95:
Вата а второе слово какое?)

Понедельник - вторник.
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