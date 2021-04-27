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500 000 доз вакцин "других производителей" должны поступить 27 апреля. Цой в правительстве об этом не упомянул
500 000 доз вакцин "других производителей" должны поступить 27 апреля. Цой в правительстве об этом не упомянул
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 41427
500 000 доз вакцин "других производителей" должны поступить 27 апреля. Цой в правительстве об этом не упомянул
Отправлено: 27.04.21 - 11:13
Глава Минздрава лишь отметил, что на сегодняшний день вакцинация населения проводится двумя вакцинами: "Спутник V" и QazVac.
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500 000 доз вакцин "других производителей" должны поступить 27 апреля. Цой в правительстве об этом не упомянул
Отправлено: 27.04.21 - 20:48
Цитата:
Мой родители, которым уже за 70 лет, привились Спутником, живы и здоровы. Со слов родителей, у них в Переделкино привились все пожилые люди, не привитых они не знают.
В Переделкино с советских времён проживают артисты, писатели, архитекторы, да и сейчас в тех местах проживают не мало знаменитых людей, среди которых есть и бывшие казахстанцы, вернее даже сказать граждане казахской национальности среди которых есть архитекторы, продюсеры, музыканты.
То, что попадая на улицу где живут мои родители, иной раз складывается впечатления, что я где то в Туркестане, так много всегда гостей, которых не спутаешь с гастарбайтерами.
Мои родители, которые большую часть советской жизни прожили в Алма-Ате, имеют много знакомых-казахстанцев в Переделкино.
И со слов родителей, их многие знакомые перевезли на вакцинацию в Москву большинство своих родственников из Казахстана.
На прошлой неделе побывал с родителями у их давних знакомых, к которым приехали пожилые родственники с Казахстана.
В разговоре за дастарханом, я спросил у гостя пожилого атасы Сакена, как сейчас в Казахстане относятся к вакцине Спутник, и почему некоторые пренебрежительно относятся к ней. Как сказал пожилой гость, что пренебрежительно это у тех кого называют не хорошим словом м/// и к///... Ответ поразил меня
[Исправлено: Iney, 27.04.2021 - 21:01]
ПолиграфЪ Боярышников:
Министр рассказал всю правду о вакцине. Когда же привьются все чиновники?
Министр рассказал всю правду о вакцине. Когда же привьются все чиновники?
Мой родители, которым уже за 70 лет, привились Спутником, живы и здоровы. Со слов родителей, у них в Переделкино привились все пожилые люди, не привитых они не знают.
В Переделкино с советских времён проживают артисты, писатели, архитекторы, да и сейчас в тех местах проживают не мало знаменитых людей, среди которых есть и бывшие казахстанцы, вернее даже сказать граждане казахской национальности среди которых есть архитекторы, продюсеры, музыканты.
То, что попадая на улицу где живут мои родители, иной раз складывается впечатления, что я где то в Туркестане, так много всегда гостей, которых не спутаешь с гастарбайтерами.
Мои родители, которые большую часть советской жизни прожили в Алма-Ате, имеют много знакомых-казахстанцев в Переделкино.
И со слов родителей, их многие знакомые перевезли на вакцинацию в Москву большинство своих родственников из Казахстана.
На прошлой неделе побывал с родителями у их давних знакомых, к которым приехали пожилые родственники с Казахстана.
В разговоре за дастарханом, я спросил у гостя пожилого атасы Сакена, как сейчас в Казахстане относятся к вакцине Спутник, и почему некоторые пренебрежительно относятся к ней. Как сказал пожилой гость, что пренебрежительно это у тех кого называют не хорошим словом м/// и к///... Ответ поразил меня
[Исправлено: Iney, 27.04.2021 - 21:01]
500 000 доз вакцин "других производителей" должны поступить 27 апреля. Цой в правительстве об этом не упомянул
Отправлено: 27.04.21 - 21:13
Цитата:
Спасибо, Иней, за оперативность модерации. Смотрю программа у вас настроена на проверку слов
М/// и к/// - хотя в данном ракурсе это действительно унизительное название но касаемо неопределенного круга лиц, как сказал ваш главред про слово "Вата" в комментарии одного из пользователей касаемо майских выходных в России.
Двоякие стандарты, к сожалению, у вас, что теперь я лично убедился, и не только Янг.
Нурбанчик:
Как сказал пожилой гость, что пренебрежительно это у тех кого называют не хорошим словом м/// и к///... Ответ поразил меня [Исправлено: Iney, 27.04.2021 - 21:01]
Как сказал пожилой гость, что пренебрежительно это у тех кого называют не хорошим словом м/// и к///... Ответ поразил меня [Исправлено: Iney, 27.04.2021 - 21:01]
Спасибо, Иней, за оперативность модерации. Смотрю программа у вас настроена на проверку слов
М/// и к/// - хотя в данном ракурсе это действительно унизительное название но касаемо неопределенного круга лиц, как сказал ваш главред про слово "Вата" в комментарии одного из пользователей касаемо майских выходных в России.
Двоякие стандарты, к сожалению, у вас, что теперь я лично убедился, и не только Янг.
(Пользователи)
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- 24.05.18
- Сообщений:
- 173
Re: 500 000 доз вакцин "других производителей" должны...
Отправлено: 28.04.21 - 08:40
Цитата:
Как может не хватать того, чего нет совсем?
alex_60:
анализ сделать видать мозгов не хватает
анализ сделать видать мозгов не хватает
Как может не хватать того, чего нет совсем?
a
(Полноправные пользователи)
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500 000 доз вакцин "других производителей" должны поступить 27 апреля. Цой в правительстве об этом не упомянул
Отправлено: 28.04.21 - 10:13
Цитата:
остаеться только гадать, что за нехорошие слова м// и к//.
а то смысл поста потерян абсолютно.
Нурбанчик:
тех кого называют не хорошим словом м/// и к///... Ответ поразил меня [Исправлено: Iney, 27.04.2021 - 21:01]
тех кого называют не хорошим словом м/// и к///... Ответ поразил меня [Исправлено: Iney, 27.04.2021 - 21:01]
остаеться только гадать, что за нехорошие слова м// и к//.
а то смысл поста потерян абсолютно.
(Уважаемые пользователи)
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500 000 доз вакцин "других производителей" должны поступить 27 апреля. Цой в правительстве об этом не упомянул
Отправлено: 28.04.21 - 10:25
Цитата:
Я так думаю, что первое слово - "мaмбет", а второе - "кaлбит".
alex_60:
остаеться только гадать, что за нехорошие слова м// и к//
остаеться только гадать, что за нехорошие слова м// и к//
Я так думаю, что первое слово - "мaмбет", а второе - "кaлбит".
(Полноправные пользователи)
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500 000 доз вакцин "других производителей" должны поступить 27 апреля. Цой в правительстве об этом не упомянул
Отправлено: 28.04.21 - 10:49
Цитата:
Ну так и знал что наши русские кто с пеной у рта орет что не будет прививаться этой адской вакциной они и есть м....ы и к...ы Цитата:
Вата тебя оскорбляет? Ты Нурбанчик считаешь себя ватой?
Нурбанчик:
В разговоре за дастарханом, я спросил у гостя пожилого атасы Сакена, как сейчас в Казахстане относятся к вакцине Спутник, и почему некоторые пренебрежительно относятся к ней. Как сказал пожилой гость, что пренебрежительно это у тех кого называют не хорошим словом м/// и к///... Ответ поразил меня
В разговоре за дастарханом, я спросил у гостя пожилого атасы Сакена, как сейчас в Казахстане относятся к вакцине Спутник, и почему некоторые пренебрежительно относятся к ней. Как сказал пожилой гость, что пренебрежительно это у тех кого называют не хорошим словом м/// и к///... Ответ поразил меня
Ну так и знал что наши русские кто с пеной у рта орет что не будет прививаться этой адской вакциной они и есть м....ы и к...ы Цитата:
Нурбанчик:
круга лиц, как сказал ваш главред про слово "Вата" в комментарии одного из пользователей касаемо майских выходных в России. Двоякие стандарты, к сожалению, у вас, что теперь я лично убедился, и не только Янг.
круга лиц, как сказал ваш главред про слово "Вата" в комментарии одного из пользователей касаемо майских выходных в России. Двоякие стандарты, к сожалению, у вас, что теперь я лично убедился, и не только Янг.
Вата тебя оскорбляет? Ты Нурбанчик считаешь себя ватой?
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