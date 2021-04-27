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"Исполняем поручение президента" - В Костанай привезли казахстанскую вакцину. Когда появится российская, неизвестно
"Исполняем поручение президента" - В Костанай привезли казахстанскую вакцину. Когда появится российская, неизвестно
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41427
"Исполняем поручение президента" - В Костанай привезли казахстанскую вакцину. Когда появится российская, неизвестно
Отправлено: 27.04.21 - 14:44
Презентацию вакцины провели в поликлинике № 3 Костаная. При этом пока нет информации о том, когда поступит российская вакцина Sputnik V, которой прививались казахстанцы последние пару месяцев.
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Re: "Исполняем поручение президента" - В Костанай...
Отправлено: 27.04.21 - 14:44
Мы исполняем поручение нашего президента, - ответила Ткачук на вопрос корреспондента "НГ"./// Наш президент имеет медицинское образование? И после этого давайте доказывайте мне, что вся эта пандемия вне политики.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 7807
Re: "Исполняем поручение президента" - В Костанай...
Отправлено: 27.04.21 - 14:58
Цитата:
У президента даже агрономического образования нет, но он же как-то даёт поручения по Агро сфере?))
КГСПС:
Мы исполняем поручение нашего президента, - ответила Ткачук на вопрос корреспондента "НГ"./// Наш президент имеет медицинское образование? И после этого давайте доказывайте мне, что вся эта пандемия вне политики.
Мы исполняем поручение нашего президента, - ответила Ткачук на вопрос корреспондента "НГ"./// Наш президент имеет медицинское образование? И после этого давайте доказывайте мне, что вся эта пандемия вне политики.
У президента даже агрономического образования нет, но он же как-то даёт поручения по Агро сфере?))
Re: "Исполняем поручение президента" - В Костанай...
Отправлено: 27.04.21 - 15:00
а когда в поликлиники поступит пфайзеровская?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11753
"Исполняем поручение президента" - В Костанай привезли казахстанскую вакцину. Когда появится российская, неизвестно
Отправлено: 27.04.21 - 15:03
Цитата:
Бурла напишите. он ответит.
юля елиссева:
а когда в поликлиники поступит пфайзеровская?
а когда в поликлиники поступит пфайзеровская?
Бурла напишите. он ответит.
"Исполняем поручение президента" - В Костанай привезли казахстанскую вакцину. Когда появится российская, неизвестно
Отправлено: 27.04.21 - 15:59
Цитата:
КАК-ТО.
abaika95:
КАК-ТО.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.04.20
- Сообщений:
- 267
Re: "Исполняем поручение президента" - В Костанай...
Отправлено: 27.04.21 - 16:10
Нет ну молодцы наши ученые.Изобрели таки вакцину.Не сидят,тупо соря бюджетом,как некоторые присосавшиеся.Хорошая работа.Только убедиться нужно в безопасности вакцины,и вперед!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 937
Re: "Исполняем поручение президента" - В Костанай...
Отправлено: 27.04.21 - 22:33
Цитата:
В поликлиники Хайфы?
Уже поступили, идите, прививайтесь, пока свежая!
Цитата:
У президента чего? Если России, то ты же сам писал, что в России все плохо.
Ну и а потом, ты же тоже ни в чем не разбираешься, но тут мелькаешь, целыми днями.
юля елиссева:
а когда в поликлиники поступит пфайзеровская?
а когда в поликлиники поступит пфайзеровская?
В поликлиники Хайфы?
Уже поступили, идите, прививайтесь, пока свежая!
Цитата:
abaika95:
У президента даже агрономического образования нет, но он же как-то даёт поручения по Агро сфере?))
У президента даже агрономического образования нет, но он же как-то даёт поручения по Агро сфере?))
У президента чего? Если России, то ты же сам писал, что в России все плохо.
Ну и а потом, ты же тоже ни в чем не разбираешься, но тут мелькаешь, целыми днями.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 173
Re: "Исполняем поручение президента" - В Костанай...
Отправлено: 28.04.21 - 06:27
Цитата:
Он академик по всем вопросам))
Coopidon:
ты же тоже ни в чем не разбираешься
ты же тоже ни в чем не разбираешься
Он академик по всем вопросам))
Re: "Исполняем поручение президента" - В Костанай...
Отправлено: 28.04.21 - 09:19
Цитата:
забудьте.. страна ввалила большие деньги, в производство своей вакцины. если по нормальному, то покупать у кого то, в убыток бюджету, теперь нет смысла так что ..теперь нужно поддержать отечественного производителя..или искать где ещё остались последние дозы Спутник V
когда был Спутник V и людей зазывали и уговаривали прививайтесь, люди верили сказкам из тырнет, активно пересылали друг другу эту пургу ( заключение псевдо докторов и учёных о вреде и последствиях вакцинации )
а теперь, получили то, что получили...
юля елиссева:
а когда в поликлиники поступит пфайзеровская?
а когда в поликлиники поступит пфайзеровская?
забудьте.. страна ввалила большие деньги, в производство своей вакцины. если по нормальному, то покупать у кого то, в убыток бюджету, теперь нет смысла так что ..теперь нужно поддержать отечественного производителя..или искать где ещё остались последние дозы Спутник V
когда был Спутник V и людей зазывали и уговаривали прививайтесь, люди верили сказкам из тырнет, активно пересылали друг другу эту пургу ( заключение псевдо докторов и учёных о вреде и последствиях вакцинации )
а теперь, получили то, что получили...
"Исполняем поручение президента" - В Костанай привезли казахстанскую вакцину. Когда появится российская, неизвестно
Отправлено: 28.04.21 - 09:22
Цитата:
а разве у нас когда-то был смысл в том, как бюджет расходуют? вот, миллион доз китайской вакцины, разлитой в Эмиратах уже закупили.
Матвей Запупыркин:
если по нормальному, то покупать у кого то, в убыток бюджету, теперь нет смысла
если по нормальному, то покупать у кого то, в убыток бюджету, теперь нет смысла
а разве у нас когда-то был смысл в том, как бюджет расходуют? вот, миллион доз китайской вакцины, разлитой в Эмиратах уже закупили.
Re: "Исполняем поручение президента" - В Костанай...
Отправлено: 28.04.21 - 09:26
по любому, теперь будет упор в местную... все мед.учреждения обяжут закупать именно её...это как бы уже ясно. просто время покажет, что сейчас я прав.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11753
"Исполняем поручение президента" - В Костанай привезли казахстанскую вакцину. Когда появится российская, неизвестно
Отправлено: 28.04.21 - 09:31
Цитата:
Hayat-Vax закупил самрук-казына- для своих работников.
по цене 31 доллар за дозу. для 500 тыс человек.
наверное думали никто не узнает.
спутник стоит 11 долларов,казвак- около 5 долларов.за дозу.
юля елиссева:
вот, миллион доз китайской вакцины, разлитой в Эмиратах уже закупили.
вот, миллион доз китайской вакцины, разлитой в Эмиратах уже закупили.
Hayat-Vax закупил самрук-казына- для своих работников.
по цене 31 доллар за дозу. для 500 тыс человек.
наверное думали никто не узнает.
спутник стоит 11 долларов,казвак- около 5 долларов.за дозу.
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