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≡ Убранные мусорные баки стали причиной свалки в п. Амангельды
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41426
Убранные мусорные баки стали причиной свалки в п. Амангельды
Отправлено: 28.04.21 - 08:20
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Видео, снятое в п. Амангельды (быв. Красный партизан) на ул. Мира в редакцию "НГ" прислал пользователь сайта Дос.
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§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
267
Re: Убранные мусорные баки стали причиной свалки в п. Амангельды
Отправлено: 28.04.21 - 08:20
#1
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Вообще,контейнеры предназначены для 2х этажек по этой улице.Помимо жителей этажек,контейнеры пополняются частным сектором,оно и понятно,копить мусор до вывоза раз в неделю. никто не будет.А вот горы старой мебели,обрезанных веток,кустарник и прочее,тащат сами жильцы 2х этажек.Та же картина по ул.Садовой и по ул.1 Мая,где частник соседствует с помоему 9ти этажками.
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