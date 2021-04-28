Re: Убранные мусорные баки стали причиной свалки в п. Амангельды

Отправлено: - 08:20

Вообще,контейнеры предназначены для 2х этажек по этой улице.Помимо жителей этажек,контейнеры пополняются частным сектором,оно и понятно,копить мусор до вывоза раз в неделю. никто не будет.А вот горы старой мебели,обрезанных веток,кустарник и прочее,тащат сами жильцы 2х этажек.Та же картина по ул.Садовой и по ул.1 Мая,где частник соседствует с помоему 9ти этажками.