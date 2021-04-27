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≡ Приносила продукты, кидала на деньги - Кредиты на сельчан на 5 млн тенге оформила жительница Аулиекольского района
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41426
Приносила продукты, кидала на деньги - Кредиты на сельчан на 5 млн тенге оформила жительница Аулиекольского района
Отправлено: 27.04.21 - 17:15
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Женщина приходила к сельчанам под предлогом раздачи социальной помощи, а потом просила у них персональные данные. В полицию поступило 8 заявлений от пострадавших, но их может быть больше.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4605
Re: Приносила продукты, кидала на деньги - Кредиты на сельчан на...
Отправлено: 27.04.21 - 17:15
#1
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Недурно. Наш гуманный суд ничего ей не сделает, обяжет оплатить, а там как получится. Банкирам укажут чтоб всем подряд не раздавали
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Медный
§ Медный
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.03.17
Сообщений:
2740
Re: Приносила продукты, кидала на деньги - Кредиты на сельчан на...
Отправлено: 28.04.21 - 01:30
#2
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Цитата:
Потерпевшие узнавали о кредитах только после звонков сотрудников банка и смс-оповещения о погашении задолженности по кредиту.

а кто гасил кредит-то? НГ, Вы снова ломаете логику! :lol: :lol: :lol:
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7885
Приносила продукты, кидала на деньги - Кредиты на сельчан на 5 млн тенге оформила жительница Аулиекольского района
Отправлено: 28.04.21 - 02:32
#3
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Цитата:
Медный:
а кто гасил кредит-то? НГ, Вы снова ломаете логику!

Никто,читайте внимательно,написано же приходило смс оповещение о погашение задолженности по кредиту.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1303
Re: Приносила продукты, кидала на деньги - Кредиты на сельчан на...
Отправлено: 28.04.21 - 08:14
#4
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Цитата:
НГ:
- В отдел полиции поступило 8 заявлений от граждан, пострадавших от рук злоумышленницы.

Непонятно, при чем здесь граждане? Тетка просто наказала банк, в котором система безопасности была в зачаточном состоянии. От него и должно было поступать заявление. Так-то персональных данных и фотографий уже давно может насобирать любой желающий. Сейчас практически везде требуют фото и скан документа. Или даже фото с документом.
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