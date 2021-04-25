Прогноз на 5 дней
пасмурно+8°C
  • 755 мм рт.ст.
  • 100% влажность
  • З-СЗ, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 366 из 366«1...364365366
Ответить Новый топик
Куратор темы: drakon
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6907
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.04.21 - 13:43
#5476
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вот такие цветочные вазы - выставили в городе.

Ни как Меркель приедет, таксисты ничего не говорят? :lol:
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21711
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.04.21 - 13:46
#5477
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
о природе. прилетели ли воробьи. тоже нет информации.

Дрозды, ещё не придетели. Но это -
хорошо. Грядки, свежевскопанные и
свежепосаженные не разгребают... :lol: ;-)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11749
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.04.21 - 14:00
#5478
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
quote]drakon: не разгребают
ты же им авоськи с едой на деревья вешаешь,или в этом году решил сьекономить.
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21711
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.04.21 - 14:08
#5479
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ы же им авоськи с едой на деревья вешаешь,

Это - зимой. Сейчас - весна.Сами - находят... :lol: ;-)
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21711
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.04.21 - 21:01
#5480
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это моё личное мнение-
Назарбаев и вся его семейка, воры... :-o
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21711
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.04.21 - 21:16
#5481
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Моё личное мнение -
Библиотекарь, пока не разрешает,
Токаеву - воровать... 8-)
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21711
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.04.21 - 13:52
#5482
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В деревеньке всё - спокойно.
Заходите, не стесняйтесь... :lol: ;-)
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21711
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.04.21 - 13:59
#5483
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс, пиши... :lol: ;-)
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21711
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.04.21 - 18:54
#5484
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
абайка95, "спецом", всех - провацирует.
А мы, ему не - поддаёмся...
:lol: ;-)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11749
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.04.21 - 19:05
#5485
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
абайка95, "спецом", всех - провацирует.


кушать хочет.
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21711
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.04.21 - 19:14
#5486
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
кушать хочет.

Меня, пытался сегодня,
сожрать... :lol: ;-)
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21711
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.04.21 - 23:58
#5487
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Завтра, уезжаю, по делам.
Может быть,даже на
несколько дней... :lol: :lol: ;-)
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6907
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.04.21 - 00:18
#5488
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

какое совпадение, я тоже, до 9-го мая. ;-)
Профайл
Страница 366 из 366«1...364365366
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 6, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 6
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS