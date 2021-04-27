abaika95: Не забудь это ещё передать на просторы Особенно в Эстонию,Грузию или Украину
Как одни убивали не в чём не повинных Советских солдат, причём со всего СССР. Как другие начали было геноцид Абхазов и Осетинов (если это про 2008-ой год) И как защитили Русскоязычных и спасли от того же геноцида. Вот так ЕНТ и приобщает к истории. Да уж. Мораль ниже плинтуса . Ну а знания, ну даже сложно сказать куда засунуть то лучше будет.
abaika95: А как другие начали геноцид чеченского народа умолчим?
Началось ЕНТ? Борьба с терроризмом. Цитата:
abaika95: В Харькове не защитили русскоязычных и там что-то геноцида нет
Как нет, сколько уже полегло и неважно какой национальности и за чью сторону воюющие (одни по убеждению, другие по принуждению), молодых и здоровых парней (а с ними и мирного населения, детей, женщин и стариков), за тупую политику "кастрюлек- кто не скачет, тот москаль" которые свергли законно избранную власть? Вот так и растёт поколение, тех кто в никуда. Считают себя самыми-самыми. А отличать причин зла не в состоянии. Вот на таких фильмах, как вы выкладываете, от части и произошло то, что имеем.
Вы кстати не вместе с тётенькой в жёлтой курточке учились? А то там тоже сдвиг неопределённый по фазе. Правда не всегда, как и у вас. Иногда что то срабатывает и не плохие мысли выходят. Но вот в статье про прививки, какой то наброс мусора произошёл. Видать нужный тумблер был отключён. Это происходит, когда чел не зная темы и начитавшись (насмотревшись) всякой белиберды, на основании этого начинает нести то в массы. Хотя побочные эффекты есть у каждого медикамента и они все описаны.
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