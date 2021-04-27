Отправлено: - 23:48

abaika95:

на русском правде завалился чучуть

abaika95:

а так История-блестяще!

abaika95:

Не забудь это ещё передать на просторы Особенно в Эстонию,Грузию или Украину

[Исправлено: elektron, 27.04.2021 - 18:50]

Цитата:Ну бывает, почти незаметно же?Цитата:А вот это уже очень заметно.Цитата:Как одни убивали не в чём не повинных Советских солдат, причём со всего СССР. Как другие начали было геноцид Абхазов и Осетинов (если это про 2008-ой год) И как защитили Русскоязычных и спасли от того же геноцида. Вот так ЕНТ и приобщает к истории. Да уж. Мораль ниже плинтуса .Ну а знания, ну даже сложно сказать куда засунуть то лучше будет.