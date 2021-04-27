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≡ МИД: Граждане Казахстана, у которых истёк срок регистрации в России, до 15 июня должны покинуть эту страну
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41425
МИД: Граждане Казахстана, у которых истёк срок регистрации в России, до 15 июня должны покинуть эту страну
Отправлено: 27.04.21 - 22:14
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Работающие в России казахстанцы могут обратиться в органы МВД для продления сроков временного пребывания в стране, не выезжая из неё.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
935
Re: МИД: Граждане Казахстана, у которых истёк срок регистрации в...
Отправлено: 27.04.21 - 22:14
#1
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Цитата:
Согласно требованию МВД РФ, граждане Казахстана, находящиеся в России незаконно, до 15 июня должны покинуть страну л

Интересно, бабуся в зелёной шапочке и желтой курточке, уже вернулась из Рязани?
:-o
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6903
МИД: Граждане Казахстана, у которых истёк срок регистрации в России, до 15 июня должны покинуть эту страну
Отправлено: 27.04.21 - 22:17
#2
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Цитата:
Coopidon:
уже вернулась из Рязани?

Она из Златоуста. :lol:
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2079
МИД: Граждане Казахстана, у которых истёк срок регистрации в России, до 15 июня должны покинуть эту страну
Отправлено: 27.04.21 - 22:28
#3
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Цитата:
Coopidon:
Интересно, бабуся в зелёной шапочке и желтой курточке, уже вернулась из Рязани?

Бабусе без проблем можно добраться до Челябинска или Троицка, ну а там до границы рукой подать, главное справку про отсутствие ковида предоставить, а то не запустят на Родину...
Цитата:
elektron:
Она из Златоуста.

Тем паче, близко, но справка нужна, это в России за ковидом не следят))) Если нет справки у граждан РФ, то запускают на Родину без проблем, только потом ты обязан в течении трех дней предоставить справку, иначе затащат в карантин). В Казахстане молодцы не церемонятся в борьбе с коронавирусом, нет справки - нет пути на Родину, правильно всё делают, пускай сидит за рубежом до морга без справки, не хай своих сограждан заражать) ;-)

[Исправлено: Нурбанчик, 27.04.2021 - 22:29]
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
935
МИД: Граждане Казахстана, у которых истёк срок регистрации в России, до 15 июня должны покинуть эту страну
Отправлено: 27.04.21 - 22:46
#4
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Цитата:
elektron:
Она из Златоуста.

Тогда извиняюсь!
А что из Златоуста, гастербайтеров, не депортируют?
:-o
Цитата:
Нурбанчик:
Бабусе без проблем можно добраться до

Зачем?
Прилетит волшебник в голубом вертолете, и бесплатно, заметьте, доставит...
А вы говорите:
Цитата:
Нурбанчик:
нет справки - нет пути на Родину

;-)
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