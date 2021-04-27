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"Исполняем поручение президента" - В Костанай привезли казахстанскую вакцину. Когда появится российская, неизвестно
"Исполняем поручение президента" - В Костанай привезли казахстанскую вакцину. Когда появится российская, неизвестно
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