Отправлено: - 14:58

КГСПС:

Мы исполняем поручение нашего президента, - ответила Ткачук на вопрос корреспондента "НГ"./// Наш президент имеет медицинское образование? И после этого давайте доказывайте мне, что вся эта пандемия вне политики.

Цитата:У президента даже агрономического образования нет, но он же как-то даёт поручения по Агро сфере?))