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≡ "Исполняем поручение президента" - В Костанай привезли казахстанскую вакцину. Когда появится российская, неизвестно
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41425
"Исполняем поручение президента" - В Костанай привезли казахстанскую вакцину. Когда появится российская, неизвестно
Отправлено: 27.04.21 - 14:44
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Презентацию вакцины провели в поликлинике № 3 Костаная. При этом пока нет информации о том, когда поступит российская вакцина Sputnik V, которой прививались казахстанцы последние пару месяцев.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1303
Re: "Исполняем поручение президента" - В Костанай...
Отправлено: 27.04.21 - 14:44
#1
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Мы исполняем поручение нашего президента, - ответила Ткачук на вопрос корреспондента "НГ"./// Наш президент имеет медицинское образование? И после этого давайте доказывайте мне, что вся эта пандемия вне политики.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7800
Re: "Исполняем поручение президента" - В Костанай...
Отправлено: 27.04.21 - 14:58
#2
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Цитата:
КГСПС:
Мы исполняем поручение нашего президента, - ответила Ткачук на вопрос корреспондента "НГ"./// Наш президент имеет медицинское образование? И после этого давайте доказывайте мне, что вся эта пандемия вне политики.

У президента даже агрономического образования нет, но он же как-то даёт поручения по Агро сфере?))
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2085
Re: "Исполняем поручение президента" - В Костанай...
Отправлено: 27.04.21 - 15:00
#3
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а когда в поликлиники поступит пфайзеровская?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11749
"Исполняем поручение президента" - В Костанай привезли казахстанскую вакцину. Когда появится российская, неизвестно
Отправлено: 27.04.21 - 15:03
#4
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Цитата:
юля елиссева:
а когда в поликлиники поступит пфайзеровская?


Бурла напишите. он ответит.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1303
"Исполняем поручение президента" - В Костанай привезли казахстанскую вакцину. Когда появится российская, неизвестно
Отправлено: 27.04.21 - 15:59
#5
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Цитата:
abaika95:

КАК-ТО.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
266
Re: "Исполняем поручение президента" - В Костанай...
Отправлено: 27.04.21 - 16:10
#6
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Нет ну молодцы наши ученые.Изобрели таки вакцину.Не сидят,тупо соря бюджетом,как некоторые присосавшиеся.Хорошая работа.Только убедиться нужно в безопасности вакцины,и вперед!
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
935
Re: "Исполняем поручение президента" - В Костанай...
Отправлено: 27.04.21 - 22:33
#7
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Цитата:
юля елиссева:
а когда в поликлиники поступит пфайзеровская?

В поликлиники Хайфы?
Уже поступили, идите, прививайтесь, пока свежая!
;-)
Цитата:
abaika95:
У президента даже агрономического образования нет, но он же как-то даёт поручения по Агро сфере?))

У президента чего? Если России, то ты же сам писал, что в России все плохо.
Ну и а потом, ты же тоже ни в чем не разбираешься, но тут мелькаешь, целыми днями.
:lol:
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