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МИД: Граждане Казахстана, у которых истёк срок регистрации в России, до 15 июня должны покинуть эту страну
МИД: Граждане Казахстана, у которых истёк срок регистрации в России, до 15 июня должны покинуть эту страну
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