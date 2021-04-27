Отправлено: - 22:28

Coopidon:

Интересно, бабуся в зелёной шапочке и желтой курточке, уже вернулась из Рязани?

elektron:

Она из Златоуста.

[Исправлено: Нурбанчик, 27.04.2021 - 22:29]

Цитата:Бабусе без проблем можно добраться до Челябинска или Троицка, ну а там до границы рукой подать, главное справку про отсутствие ковида предоставить, а то не запустят на Родину...Цитата:Тем паче, близко, но справка нужна, это в России за ковидом не следят))) Если нет справки у граждан РФ, то запускают на Родину без проблем, только потом ты обязан в течении трех дней предоставить справку, иначе затащат в карантин). В Казахстане молодцы не церемонятся в борьбе с коронавирусом, нет справки - нет пути на Родину, правильно всё делают, пускай сидит за рубежом до морга без справки, не хай своих сограждан заражать)