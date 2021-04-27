Прогноз на 5 дней
пасмурно+9°C
  • 755 мм рт.ст.
  • 100% влажность
  • В-СВ, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Как правильно играть в онлайн-букмекерской конторе?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41425
Как правильно играть в онлайн-букмекерской конторе?
Отправлено: 27.04.21 - 17:57
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самая распространенная ошибка новичков, которые хотят зарабатывать на ставках на спорт в букмекерских конторах – это спешка. Не стоит заключать пари, как только вы зарегистрировались в БК. Для начала, необходимо разобраться в основах.
Читать новость

drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21710
Re: Как правильно играть в онлайн-букмекерской конторе?
Отправлено: 27.04.21 - 17:57
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сыграю, как-нибудь, ночью... :lol: ;-)
Профайл
Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
935
Re: Как правильно играть в онлайн-букмекерской конторе?
Отправлено: 27.04.21 - 22:05
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Самая распространенная ошибка новичков, которые хотят зарабатывать на ставках на спорт в букмекерских конторах – это 

это то что они думают, что зарабатывать будут они, а на самом деле, зарабатывать будут- на них!
;-) :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 73, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 72
Зарегистрированные пользователи: Coopidon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS