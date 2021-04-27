Отправлено: - 22:05

Самая распространенная ошибка новичков, которые хотят зарабатывать на ставках на спорт в букмекерских конторах – это

Цитата:это то что они думают, что зарабатывать будут они, а на самом деле, зарабатывать будут- на них!