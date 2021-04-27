Victor Yang: Как это - нет? А вот если написать "abaika95 - убийца" - тоже не будет прямого обвинения? Вор - это человек, который занимается воровством. Воровство - уголовно наказуемое преступление.
Если написать abaika95 - убийца то юридически в суде трудно доказать что в этом выражении есть утверждение что abaika95 именно тот самый убийца! Всегда есть возможность развести адвокатское рассуждение что он действительно убийца,ведь он иногда убивал насекомых-комаров да мух В выражении abaika95-убийца нет же прямого утверждения о том кого он именно убил?)) А вот к выражению Абайка-убийца вообще не подкапаешься особенно если небыло перед этим сопутствующего контекста в диалоге) Цитата:
Сергей kst: Само по себе слово Вор-подразумевает человека,укравшего что либо.Так вот если вы считаете человека вором,то должны быть доказательства
Если я считаю Сталина-тираном кому я должен приводить доказатества? Цитата:
Сергей kst: .Вот в Казахстане, множество народа тоже считает вором сами знаете кого.Но не делают это открыто,публично если хотите,потому что можно загреметь быстро и на долго.
Хм Вроде как в любой соц сети все прямо пишут что думают) и никого за это как в России за коментики не закрыли Цитата:
Сергей kst: В соответствии со ст.ст. 17, 18, 34 Конституции нашей республики достоинство человека неприкосновенно, каждый имеет право на защиту чести и достоинства и каждый обязан соблюдать Конституцию и законодательство Республики Казахстан, уважать права, свободы, честь и достоинство других лиц.Добросовестное заблуждение относительно достоверности распространяемых сведений, т.е. в случае, когда лицо было уверено в правдивости сведений, хотя на самом деле они были ложными, исключает ответственность за клевету, но может нести уголовную ответственность по ст. 130 УК РК, если эти сведения носили оскорбительный характер.
Согласен для этого Путин как физическое лицо должен подать иск,без иска ничего не бывает и правохранительные органы России должны завести дело Но тут вопрос НГ как СМИ казахстанское имеет право выдавать инфу о форумчанах иностранным правохранительным органам?)) Тут Байдена-Бидоном называют если он оскорбиться? НГ выдаст ФБР или АНБ инфу о том кто там пишет?
Хватит уже кормить тролля! Приближается День Победы! Лучше посмотрите документальный фильм США 1943 г. "Битва за Россию". Вот такое тогда было отношение к СССР Цитаты: "Народ советской России продемонстрировл такую отвагу, какую до сих пор не знала история..." "Мы и наши союзники многим обязаны вооруженным силам и людям Советского Союза Мы им благодарны и находимся перед ними в неоплатном долгу!" "Русские не простят..."
я не понимаю. абайка95 конкретно издевается над вами. задавая такие вопросы а вы сюсюкаетесь с ним. в онлайне. а не в личке, к чему вы всегда призываете. ну удалили два поста. а остальные.? там тоже самое написано. те же слова. и продолжает это. теми же словами.
таноми52: Приближается День Победы! Лучше посмотрите документальный фильм США 1943 г. "Битва за Россию". Вот такое тогда было отношение к СССР Цитаты: "Народ советской России продемонстрировл такую отвагу, какую до сих пор не знала история..." "Мы и наши союзники многим обязаны вооруженным силам и людям Советского Союза Мы им благодарны и находимся перед ними в неоплатном долгу!" "Русские не простят..."
Это была обычная пропаганда Дабы завлечь новобранцев на восточный фронт и объяснить людям зачем его вообще открывать Через 5 лет СССР станет империей зла для западных партнёров Цитата:
alex_60: я не понимаю. абайка95 конкретно издевается над вами. задавая такие вопросы
Да нет,нормально отвечаю Если спросили про презумпцию невиновности которая сюда как-то не очень подходит то значит я думаю можно и развить тему ) Цитата:
alex_60: ну удалили два поста. а остальные.? там тоже самое написано. те же слова. и продолжает это. теми же словами
Вроде как нормально ответили Надо просто обозначить что это мое мнение что Путин-вор! Хотя это уже даже не мнение а форма протеста в России Путин-лор пишут Или Вутин-тор
elektron: Ааа, опыт потом значительнее и важнее? при Союзе всё враки были? Как ЕНТ прошли? А то пока всё как то-
Да после союза да даже при союзе в перестройку много чего интересного открылось чего раньше не публиковали или не показывали) ЕНТ нормально набрал,на русском правде завалился чучуть а так История-блестяще!
Наоборот! Голодный троль-злой тролль! Погремушка хоть и тролль, но он не же тоже кушать хочет. Живая же скатина же, жалко его. Бееедненький!
Цитата:
abaika95: abaika95 - убийца
Цитата:
abaika95: abaika95 именно тот самый убийца
Цитата:
abaika95: abaika95-убийца не
Цитата:
abaika95: Абайка-убийца
По моему мнению, исходя из заявления самого потерпевшего...Погремушка ещё и маньяк-рицидивист! Осталось редакции зафиксировать показания потерпевши и отправить его обратно в палату между Наполеоном и прокурором.
abaika95: В выражении "Путин-вор" нет прямого обвинения в преступлении,если бы я написал что В.В.Путин президент России,26.04.1999 года в автобусе украл у гражданки Ивановой С.А-3 рубля из кармана то это уже прямое обвинение в воровстве и это уже никак не подходит под определение "мое мнение
Цитата:
Тимур Гафуров: Есть такое понятия - презумпция невиновности. И вы об этом прекрасно знаете. До тех пор, пока вина не доказана судом, человек считается невиновным.
Вы здесь на форуме можете до бесконечности упражняться в словесной эквилибристике, просто потому что врядли кто-то в России читает и воспринимает всерьез этот форум. Иное дело, если, например, Погремушка напишет что-то подобное в отношении представителей власти Казахстана. Впрочем, это, легко проверить! Если Погремушка выразит здесь, на форуме, своё мнение, на которое он уже намекал, о том что он считает руководство Казахстана, преступниками. Вот и посмотрим.... Где правда а где уголовная статья. Жалко правда, Промокашку...хотя ...он же этого не сделает!
Потому что он же дурак, но он же не дурак, чтобы себе срок намотать, на ровном месте
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