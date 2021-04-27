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≡  500 000 доз вакцин "других производителей" должны поступить 27 апреля. Цой в правительстве об этом не упомянул
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41424
500 000 доз вакцин "других производителей" должны поступить 27 апреля. Цой в правительстве об этом не упомянул
Отправлено: 27.04.21 - 11:13
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Глава Минздрава лишь отметил, что на сегодняшний день вакцинация населения проводится двумя вакцинами: "Спутник V" и QazVac.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21707
500 000 доз вакцин "других производителей" должны поступить 27 апреля. Цой в правительстве об этом не упомянул
Отправлено: 27.04.21 - 12:35
#15
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Цитата:
alex_60:
да,тебе не повезло, прайзером привили. Меркель вон по блату зенеку вкололи.


Да, ждали мы - Казахскую, не дождались... :lol: ;-)
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
171
Re: 500 000 доз вакцин "других производителей" должны...
Отправлено: 27.04.21 - 12:37
#16
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На зло бабушке отморожу уши))) Это же надо так Россию ненавидеть
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1303
Re: 500 000 доз вакцин "других производителей" должны...
Отправлено: 27.04.21 - 14:35
#17
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Цитата:
юля елиссева:

Для численности населения Китая 60% вполне нормально и они её делали для себя.
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MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
130
Re: 500 000 доз вакцин "других производителей" должны...
Отправлено: 27.04.21 - 17:40
#18
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Акимат бешеные деньги выделяет на информационную политику. За такие деньги, на каждой остановке должна висеть информация о вакцинации. Где, чем и когда можно привиться в Костанае.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21707
500 000 доз вакцин "других производителей" должны поступить 27 апреля. Цой в правительстве об этом не упомянул
Отправлено: 27.04.21 - 17:44
#19
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Цитата:
MAN:
Где, чем и когда можно привиться в Костанае.

За такие деньги, можно привить, каждого
жителя - КОстаная, за одну неделю... :lol: ;-)
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