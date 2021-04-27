Цитата:
Victor Yang:
Как это - нет? А вот если написать "abaika95 - убийца" - тоже не будет прямого обвинения? Вор - это человек, который занимается воровством. Воровство - уголовно наказуемое преступление.
Если написать abaika95 - убийца то юридически в суде трудно доказать что в этом выражении есть утверждение что abaika95 именно тот самый убийца! Всегда есть возможность развести адвокатское рассуждение что он действительно убийца,ведь он иногда убивал насекомых-комаров да мух
В выражении abaika95-убийца нет же прямого утверждения о том кого он именно убил?)) А вот к выражению Абайка-убийца вообще не подкапаешься особенно если небыло перед этим сопутствующего контекста в диалоге)
Цитата:
Сергей kst:
Само по себе слово Вор-подразумевает человека,укравшего что либо.Так вот если вы считаете человека вором,то должны быть доказательства
Если я считаю Сталина-тираном кому я должен приводить доказатества? Цитата:
Сергей kst:
.Вот в Казахстане, множество народа тоже считает вором сами знаете кого.Но не делают это открыто,публично если хотите,потому что можно загреметь быстро и на долго.
Хм
Вроде как в любой соц сети все прямо пишут что думают) и никого за это как в России за коментики не закрыли Цитата:
Сергей kst:
В соответствии со ст.ст. 17, 18, 34 Конституции нашей республики достоинство человека неприкосновенно, каждый имеет право на защиту чести и достоинства и каждый обязан соблюдать Конституцию и законодательство Республики Казахстан, уважать права, свободы, честь и достоинство других лиц.Добросовестное заблуждение относительно достоверности распространяемых сведений, т.е. в случае, когда лицо было уверено в правдивости сведений, хотя на самом деле они были ложными, исключает ответственность за клевету, но может нести уголовную ответственность по ст. 130 УК РК, если эти сведения носили оскорбительный характер.
Согласен для этого Путин как физическое лицо должен подать иск,без иска ничего не бывает и правохранительные органы России должны завести дело
Но тут вопрос
НГ как СМИ казахстанское имеет право выдавать инфу о форумчанах иностранным правохранительным органам?)) Тут Байдена-Бидоном называют если он оскорбиться? НГ выдаст ФБР или АНБ инфу о том кто там пишет?