Отправлено: - 17:05

Victor Yang:

Как это - нет? А вот если написать "abaika95 - убийца" - тоже не будет прямого обвинения? Вор - это человек, который занимается воровством. Воровство - уголовно наказуемое преступление.

Сергей kst:

Само по себе слово Вор-подразумевает человека,укравшего что либо.Так вот если вы считаете человека вором,то должны быть доказательства

Сергей kst:

.Вот в Казахстане, множество народа тоже считает вором сами знаете кого.Но не делают это открыто,публично если хотите,потому что можно загреметь быстро и на долго.

Сергей kst:

В соответствии со ст.ст. 17, 18, 34 Конституции нашей республики достоинство человека неприкосновенно, каждый имеет право на защиту чести и достоинства и каждый обязан соблюдать Конституцию и законодательство Республики Казахстан, уважать права, свободы, честь и достоинство других лиц.Добросовестное заблуждение относительно достоверности распространяемых сведений, т.е. в случае, когда лицо было уверено в правдивости сведений, хотя на самом деле они были ложными, исключает ответственность за клевету, но может нести уголовную ответственность по ст. 130 УК РК, если эти сведения носили оскорбительный характер.

Цитата:Если написать abaika95 - убийца то юридически в суде трудно доказать что в этом выражении есть утверждение что abaika95 именно тот самый убийца! Всегда есть возможность развести адвокатское рассуждение что он действительно убийца,ведь он иногда убивал насекомых-комаров да мухВ выражении abaika95-убийца нет же прямого утверждения о том кого он именно убил?)) А вот к выражению Абайка-убийца вообще не подкапаешься особенно если небыло перед этим сопутствующего контекста в диалоге)Цитата:Если я считаю Сталина-тираном кому я должен приводить доказатества? Цитата:ХмВроде как в любой соц сети все прямо пишут что думают) и никого за это как в России за коментики не закрыли Цитата:Согласен для этого Путин как физическое лицо должен подать иск,без иска ничего не бывает и правохранительные органы России должны завести делоНо тут вопросНГ как СМИ казахстанское имеет право выдавать инфу о форумчанах иностранным правохранительным органам?)) Тут Байдена-Бидоном называют если он оскорбиться? НГ выдаст ФБР или АНБ инфу о том кто там пишет?