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Приносила продукты, кидала на деньги - Кредиты на сельчан на 5 млн тенге оформила жительница Аулиекольского района
Приносила продукты, кидала на деньги - Кредиты на сельчан на 5 млн тенге оформила жительница Аулиекольского района
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