Отправлено: - 16:47

abaika95:

В выражении "Путин-вор" нет прямого обвинения в преступлении,если бы я написал что В.В.Путин президент России,26.04.1999 года в автобусе украл у гражданки Ивановой С.А-3 рубля из кармана то это уже прямое обвинение в воровстве и это уже никак не подходит под определение "мое мнение")

Цитата:Само по себе слово Вор-подразумевает человека,укравшего что либо.Так вот если вы считаете человека вором,то должны быть доказательства.Естественно,ни кто на вас в суд не подаст за это,хотяя...Вот в Казахстане, множество народа тоже считает вором сами знаете кого.Но не делают это открыто,публично если хотите,потому что можно загреметь быстро и на долго.Право граждан на защиту чести, достоинства, деловой репутации является их конституционным правом. В соответствии со ст.ст. 17, 18, 34 Конституции нашей республики достоинство человека неприкосновенно, каждый имеет право на защиту чести и достоинства и каждый обязан соблюдать Конституцию и законодательство Республики Казахстан, уважать права, свободы, честь и достоинство других лиц.Добросовестное заблуждение относительно достоверности распространяемых сведений, т.е. в случае, когда лицо было уверено в правдивости сведений, хотя на самом деле они были ложными, исключает ответственность за клевету, но может нести уголовную ответственность по ст. 130 УК РК, если эти сведения носили оскорбительный характер.