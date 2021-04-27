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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.04.21 - 15:03
Цитата:
У Навального все расписано
Ворует миллиардами выводя схемы через аффелированных лиц Цитата:
Сейчас не знаю до этого по всей видимости под Геленджиком в свой дворец закапывал
Цитата:
Думаю что когда в 23 году уйдет в совбез РФ будет тратить, либо строить себе виноградники на безбедную старость,себе и своим детям и внукам
Ведь вопрос же не стоит что он ворует и прячет деньги дома)
Он всё-таки наверно поумнее некоторых и понимает что деньги сами по себе имеют свойство обесцениваться
А недвижка и производство только дорожает
Вот и вкладывает в дворцы и винодельни
Я не понимаю что тут так все путинисты возмутились?
Он 20 лет у власти
Он уже кучу законов нарушил
И его вороство,да даже не воровство,он просто берет из бюджета и кладет себе в карман это просто мелкое хулиганство по сути)
alex_60:
брехня. по ночам что-ли. миллионами чего- ящиков,ведер,какая единица измерения?
брехня. по ночам что-ли. миллионами чего- ящиков,ведер,какая единица измерения?
У Навального все расписано
Ворует миллиардами выводя схемы через аффелированных лиц Цитата:
alex_60:
где закапывает?
где закапывает?
Сейчас не знаю до этого по всей видимости под Геленджиком в свой дворец закапывал
Цитата:
alex_60:
что собирается с этим делать?
что собирается с этим делать?
Думаю что когда в 23 году уйдет в совбез РФ будет тратить, либо строить себе виноградники на безбедную старость,себе и своим детям и внукам
Ведь вопрос же не стоит что он ворует и прячет деньги дома)
Он всё-таки наверно поумнее некоторых и понимает что деньги сами по себе имеют свойство обесцениваться
А недвижка и производство только дорожает
Вот и вкладывает в дворцы и винодельни
Я не понимаю что тут так все путинисты возмутились?
Он 20 лет у власти
Он уже кучу законов нарушил
И его вороство,да даже не воровство,он просто берет из бюджета и кладет себе в карман это просто мелкое хулиганство по сути)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.04.21 - 15:07
Цитата:
В Австрию
У союза с капиталистической Австрией хорошие отношения были
Ну а потом кто куда
Кто на историческую родину
Кто в США)
Кроме евреев ещё всяких диссидентов высылали типо Солженицына
drakon:
И куда их - высылали?..
И куда их - высылали?..
В Австрию
У союза с капиталистической Австрией хорошие отношения были
Ну а потом кто куда
Кто на историческую родину
Кто в США)
Кроме евреев ещё всяких диссидентов высылали типо Солженицына
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11747
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.04.21 - 15:08
Цитата:
может "аффилированных"?
abaika95:
через аффелированных лиц
через аффелированных лиц
может "аффилированных"?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11747
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.04.21 - 15:11
Цитата:
да,у него все расписано- подъем,зарядка,завтрак и так далее по расписанию.
вечером отбой и фотографирование каждый час.
abaika95:
У Навального все расписано
У Навального все расписано
да,у него все расписано- подъем,зарядка,завтрак и так далее по расписанию.
вечером отбой и фотографирование каждый час.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.04.21 - 15:12
Цитата:
Откуда, он - знает?
Он же психолох...
alex_60:
может "аффилированных"?
может "аффилированных"?
Откуда, он - знает?
Он же психолох...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.04.21 - 15:17
Цитата:
Блин может быть
Мне то откуда знать? Его же лица)
Цитата:
Ну ниче выйдет и начнется в России веселье
Причем я не Навальнист
Это констатация будущего факта и сугубо мое личное мнение)
alex_60:
может "аффилированных"?
может "аффилированных"?
Блин может быть
Мне то откуда знать? Его же лица)
Цитата:
alex_60:
да,у него все расписано- подъем,зарядка,завтрак и так далее по расписанию. вечером отбой и фотографирование каждый час
да,у него все расписано- подъем,зарядка,завтрак и так далее по расписанию. вечером отбой и фотографирование каждый час
Ну ниче выйдет и начнется в России веселье
Причем я не Навальнист
Это констатация будущего факта и сугубо мое личное мнение)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.04.21 - 15:22
Цитата:
Да, 1 мая - начнётся...
abaika95:
Ну ниче выйдет и начнется в России веселье
Ну ниче выйдет и начнется в России веселье
Да, 1 мая - начнётся...
Т
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- 710
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.04.21 - 16:03
Цитата:
Есть такое понятия - презумпция невиновности. И вы об этом прекрасно знаете. До тех пор, пока вина не доказана судом, человек считается невиновным.
abaika95:
а каким судом и когда было признано что информация о том что "Путин-вор" не соответствует действительности?
а каким судом и когда было признано что информация о том что "Путин-вор" не соответствует действительности?
Есть такое понятия - презумпция невиновности. И вы об этом прекрасно знаете. До тех пор, пока вина не доказана судом, человек считается невиновным.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.04.21 - 16:23
Цитата:
В выражении "Путин-вор" нет прямого обвинения в преступлении,если бы я написал что В.В.Путин президент России,26.04.1999 года в автобусе украл у гражданки Ивановой С.А-3 рубля из кармана то это уже прямое обвинение в воровстве и это уже никак не подходит под определение "мое мнение") такими инсинуациями можем дойти до того, что называя Едьцина-алкашом придется требовать медицинское заключение врачей а называя Сталина-тираном придется ждать заключение суда о признании сего факта
Я конечно понимаю что вы сейчас пытаетесь делать
Но в соглашении четко прописано что все сообщения участников форума отражают исключительно мнение их авторов
Я не знаю зачем мне ещё дополнять фразу "Путин-вор" тем что это сугубо мое мнение? Если оно и так сугубо мое и редакция в соглашении уже себя обезопасила? )
Тимур Гафуров:
Есть такое понятия - презумпция невиновности. И вы об этом прекрасно знаете. До тех пор, пока вина не доказана судом, человек считается невиновным.
Есть такое понятия - презумпция невиновности. И вы об этом прекрасно знаете. До тех пор, пока вина не доказана судом, человек считается невиновным.
В выражении "Путин-вор" нет прямого обвинения в преступлении,если бы я написал что В.В.Путин президент России,26.04.1999 года в автобусе украл у гражданки Ивановой С.А-3 рубля из кармана то это уже прямое обвинение в воровстве и это уже никак не подходит под определение "мое мнение") такими инсинуациями можем дойти до того, что называя Едьцина-алкашом придется требовать медицинское заключение врачей а называя Сталина-тираном придется ждать заключение суда о признании сего факта
Я конечно понимаю что вы сейчас пытаетесь делать
Но в соглашении четко прописано что все сообщения участников форума отражают исключительно мнение их авторов
Я не знаю зачем мне ещё дополнять фразу "Путин-вор" тем что это сугубо мое мнение? Если оно и так сугубо мое и редакция в соглашении уже себя обезопасила? )
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.04.21 - 16:27
Цитата:
Эко вас растащило.Так и поперхнуться можно.
Дедушка Ленин точно был не в себе,когда кроил по национальному и территориальному признаку.Ваша "тайга" начинается южнее города Верный.
[Исправлено: Сергей kst, 27.04.2021 - 16:28]
abaika95:
За Тюменью)
За Тюменью)
Эко вас растащило.Так и поперхнуться можно.
Дедушка Ленин точно был не в себе,когда кроил по национальному и территориальному признаку.Ваша "тайга" начинается южнее города Верный.
[Исправлено: Сергей kst, 27.04.2021 - 16:28]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.04.21 - 16:34
Цитата:
У меня несколько вопросов
"Наша" тайга это чья? Казахстанская или Казахская ?
И второй вопрос: вы историю при союзе изучали или потом был ещё опыт познания?)
Подумайте,вопросы с подвохом)
Сергей kst:
Ваша "тайга" начинается южнее города Верный.
Ваша "тайга" начинается южнее города Верный.
У меня несколько вопросов
"Наша" тайга это чья? Казахстанская или Казахская ?
И второй вопрос: вы историю при союзе изучали или потом был ещё опыт познания?)
Подумайте,вопросы с подвохом)
(Полноправные пользователи)
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- 01.06.18
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- 1301
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.04.21 - 16:35
Цитата:
Нет, это именно Путин правильно все расписал. Но не указал явно, что на каждом уровне есть свой Шерхан, свой Маугли и свой Табаки. Вот и навальнисты на своей производной легко укладываются в концепцию Киплинга. Навальный брякнет какую-нибудь глупость, а его шакалы за ним повторяют, пытаются разнести ее по джунглям. Вносят сумятицу, подбивают свободное племя на неразумные действия, чтобы облегчить задачу нашествия для рыжих псов.
abaika95:
У Навального все расписано
У Навального все расписано
Нет, это именно Путин правильно все расписал. Но не указал явно, что на каждом уровне есть свой Шерхан, свой Маугли и свой Табаки. Вот и навальнисты на своей производной легко укладываются в концепцию Киплинга. Навальный брякнет какую-нибудь глупость, а его шакалы за ним повторяют, пытаются разнести ее по джунглям. Вносят сумятицу, подбивают свободное племя на неразумные действия, чтобы облегчить задачу нашествия для рыжих псов.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.04.21 - 16:47
Цитата:
Само по себе слово Вор-подразумевает человека,укравшего что либо.Так вот если вы считаете человека вором,то должны быть доказательства.Естественно,ни кто на вас в суд не подаст за это,хотяя...Вот в Казахстане, множество народа тоже считает вором сами знаете кого.Но не делают это открыто,публично если хотите,потому что можно загреметь быстро и на долго.Право граждан на защиту чести, достоинства, деловой репутации является их конституционным правом. В соответствии со ст.ст. 17, 18, 34 Конституции нашей республики достоинство человека неприкосновенно, каждый имеет право на защиту чести и достоинства и каждый обязан соблюдать Конституцию и законодательство Республики Казахстан, уважать права, свободы, честь и достоинство других лиц.Добросовестное заблуждение относительно достоверности распространяемых сведений, т.е. в случае, когда лицо было уверено в правдивости сведений, хотя на самом деле они были ложными, исключает ответственность за клевету, но может нести уголовную ответственность по ст. 130 УК РК, если эти сведения носили оскорбительный характер.
abaika95:
В выражении "Путин-вор" нет прямого обвинения в преступлении,если бы я написал что В.В.Путин президент России,26.04.1999 года в автобусе украл у гражданки Ивановой С.А-3 рубля из кармана то это уже прямое обвинение в воровстве и это уже никак не подходит под определение "мое мнение")
В выражении "Путин-вор" нет прямого обвинения в преступлении,если бы я написал что В.В.Путин президент России,26.04.1999 года в автобусе украл у гражданки Ивановой С.А-3 рубля из кармана то это уже прямое обвинение в воровстве и это уже никак не подходит под определение "мое мнение")
Само по себе слово Вор-подразумевает человека,укравшего что либо.Так вот если вы считаете человека вором,то должны быть доказательства.Естественно,ни кто на вас в суд не подаст за это,хотяя...Вот в Казахстане, множество народа тоже считает вором сами знаете кого.Но не делают это открыто,публично если хотите,потому что можно загреметь быстро и на долго.Право граждан на защиту чести, достоинства, деловой репутации является их конституционным правом. В соответствии со ст.ст. 17, 18, 34 Конституции нашей республики достоинство человека неприкосновенно, каждый имеет право на защиту чести и достоинства и каждый обязан соблюдать Конституцию и законодательство Республики Казахстан, уважать права, свободы, честь и достоинство других лиц.Добросовестное заблуждение относительно достоверности распространяемых сведений, т.е. в случае, когда лицо было уверено в правдивости сведений, хотя на самом деле они были ложными, исключает ответственность за клевету, но может нести уголовную ответственность по ст. 130 УК РК, если эти сведения носили оскорбительный характер.
(Уважаемые пользователи)
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- Сообщений:
- 13901
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.04.21 - 16:48
Цитата:
Как это - нет? А вот если написать "abaika95 - убийца" - тоже не будет прямого обвинения? Вор - это человек, который занимается воровством. Воровство - уголовно наказуемое преступление.
abaika95:
В выражении "Путин-вор" нет прямого обвинения в преступлении
В выражении "Путин-вор" нет прямого обвинения в преступлении
Как это - нет? А вот если написать "abaika95 - убийца" - тоже не будет прямого обвинения? Вор - это человек, который занимается воровством. Воровство - уголовно наказуемое преступление.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.04.21 - 16:55
Цитата:
Кто как хочет,так и поймет.
Не интересны ваши подвохи,равно как и вопросы.
abaika95:
У меня несколько вопросов "Наша" тайга это чья? Казахстанская или Казахская ? И второй вопрос: вы историю при союзе изучали или потом был ещё опыт познания?) Подумайте,вопросы с подвохом)
У меня несколько вопросов "Наша" тайга это чья? Казахстанская или Казахская ? И второй вопрос: вы историю при союзе изучали или потом был ещё опыт познания?) Подумайте,вопросы с подвохом)
Кто как хочет,так и поймет.
Не интересны ваши подвохи,равно как и вопросы.
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