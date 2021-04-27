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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 151 из 151«1...149150151
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1299
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.04.21 - 09:46
#2251
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Цитата:
abaika95:
Путин вор

Вор всегда громче всех кричит: "Держи вора!"
А тот, кто несколько раз громче всех кричит "Держи вора!", тот вор - рецидивист.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7785
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.04.21 - 11:04
#2252
Комментарий удален модератором.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11737
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.04.21 - 11:10
#2253
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Цитата:
abaika95:


брехня.
распространение лживой информации.
клевета.

[Исправлено: alex_60, 27.04.2021 - 11:10]
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21696
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.04.21 - 11:12
#2254
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Цитата:
abaika95:
Просто констатирую факт Путин-вор

Без доказательств, эт о - о скорбление... :-o
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7785
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.04.21 - 11:15
#2255
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Цитата:
alex_60:
брехня. распространение лживой информации. клевета.

Можете сообщить своему пастору
Пусть иск на меня подает)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11737
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.04.21 - 11:19
#2256
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Цитата:
abaika95:
Пусть иск на меня подает)


моськи ему до одного места.
кроме визга ничего нет от них ..

[Исправлено: alex_60, 27.04.2021 - 12:23]
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21696
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.04.21 - 12:10
#2257
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Цитата:
abaika95:
Можете сообщить своему пастору

Тов.Гафуров Т., сообщаю Вам и прошу
обратить внимание, на комментЦитата:
abaika95:
Путин-вор

№2252. Он утверждает это без доказательств.
А это - нерушение... 8-) :-o
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1299
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.04.21 - 12:15
#2258
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Цитата:
abaika95:
Просто констатирую факт

Это не факт, это бред:
"Утверждение, которое не может быть непосредственно подтверждено или опровергнуто, называется бредом".
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2334
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.04.21 - 13:04
#2259
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Цитата:
alex_60:
моськи ему до одного места. кроме визга ничего нет от них ..


Вот тоже не люблю мелких собачёнок 8-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7785
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.04.21 - 13:11
#2260
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Цитата:
alex_60:
моськи ему до одного места. кроме визга ничего нет от них

Ну тогда не сообщайте ему ничего раз вы ему до одного места)
Цитата:
drakon:
Тов.Гафуров Т., сообщаю Вам и прошу обратить внимание, на комментЦитата

Я не этого пастора имел ввиду)
Цитата:
drakon:
№2252. Он утверждает это без доказательств. А это - нерушение...

Путин вор
Тов Гафуров сказал уже чтобы на меня иск подавало то лицо про которое пишут)Цитата:
Маркс:
Это не факт, это бред: "Утверждение, которое не может быть непосредственно подтверждено или опровергнуто, называется бредом".

Навальный 10 лет это подтверждает и что-то никто его слушать не хочет а травит и сажает
Так как ещё тирану и его моськам доказать что-то ?)
Цитата:
таноми52:
Вот тоже не люблю мелких собачёнок

Вы по крупным собачатам спец?)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7785
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.04.21 - 13:18
#2261
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У адептов секты "свидетелей Пу"
Смотрю истерика когда подвергаешь сомнению непогрешимость их бога)
А потом ещё люди удивляются а как это так в 30ые получалось когда людей по доносу в лагеря отправляли за то что те с газетами с портретом Сталина в туалет ходили)))
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
707
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.04.21 - 13:24
#2262
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Цитата:
drakon:
Тов.Гафуров Т., сообщаю Вам и прошу обратить внимание, на коммент


В данном случае фраза не является мнением и не оформлена как вывод автора комментария из известных фактов. Человек может быть признан преступником только по решению суда.
Два поста с этой фразой удалены.
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