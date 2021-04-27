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≡ Громкий светофор мешает костанайцам по ночам
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41419
Громкий светофор мешает костанайцам по ночам
Отправлено: 27.04.21 - 13:12
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Светофоры, озвучивающие появившийся на них зеленый сигнал светофора и оповещающий пешеходов о возможности безопасно перейти дорогу, появились в нескольких местах в областном центре. На один из таких светофоров, который установлен на перекрестке улиц Назарбаева и Бородина, в редакцию "НГ" пожаловалась читательница Евгения.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4604
Re: Громкий светофор мешает костанайцам по ночам
Отправлено: 27.04.21 - 13:12
#1
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Пусть потерпит. Вечного у нас в стране ничего нет, брусчатка и асфальт и то плавятся под жарким солнцем и уносится талыми водами, а что говорить про другое
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l
* ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
64
Громкий светофор мешает костанайцам по ночам
Отправлено: 27.04.21 - 13:33
#2
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Очередное гениальное бесполезное устройство на улицах Костаная. Динамик орёт как потерпевший круглые сутки, при этом совершенно непонятно в какую сторону можно переходить, звук отовсюду. Если это для слепых, то я им (слепым) очень сочувствую, это называется "как повезет", 50/50 перейдёшь или нет, правильную сторону для перехода выберешь или нет.

[Исправлено: ladas, 27.04.2021 - 13:34]

[Исправлено: ladas, 27.04.2021 - 13:35]
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