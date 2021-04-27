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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.04.21 - 09:46
Цитата:
Вор всегда громче всех кричит: "Держи вора!"
А тот, кто несколько раз громче всех кричит "Держи вора!", тот вор - рецидивист.
abaika95:
Путин вор
Путин вор
Вор всегда громче всех кричит: "Держи вора!"
А тот, кто несколько раз громче всех кричит "Держи вора!", тот вор - рецидивист.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.04.21 - 11:04
Комментарий удален модератором.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11737
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.04.21 - 11:10
Цитата:
брехня.
распространение лживой информации.
клевета.
[Исправлено: alex_60, 27.04.2021 - 11:10]
abaika95:
брехня.
распространение лживой информации.
клевета.
[Исправлено: alex_60, 27.04.2021 - 11:10]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.04.21 - 11:12
Цитата:
Без доказательств, эт о - о скорбление...
abaika95:
Просто констатирую факт Путин-вор
Просто констатирую факт Путин-вор
Без доказательств, эт о - о скорбление...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.04.21 - 11:15
Цитата:
Можете сообщить своему пастору
Пусть иск на меня подает)
alex_60:
брехня. распространение лживой информации. клевета.
брехня. распространение лживой информации. клевета.
Можете сообщить своему пастору
Пусть иск на меня подает)
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11737
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.04.21 - 11:19
Цитата:
моськи ему до одного места.
кроме визга ничего нет от них ..
[Исправлено: alex_60, 27.04.2021 - 12:23]
abaika95:
Пусть иск на меня подает)
Пусть иск на меня подает)
моськи ему до одного места.
кроме визга ничего нет от них ..
[Исправлено: alex_60, 27.04.2021 - 12:23]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.04.21 - 12:10
Цитата:
Тов.Гафуров Т., сообщаю Вам и прошу
обратить внимание, на комментЦитата:
№2252. Он утверждает это без доказательств.
А это - нерушение...
abaika95:
Можете сообщить своему пастору
Можете сообщить своему пастору
Тов.Гафуров Т., сообщаю Вам и прошу
обратить внимание, на комментЦитата:
abaika95:
Путин-вор
Путин-вор
№2252. Он утверждает это без доказательств.
А это - нерушение...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.04.21 - 12:15
Цитата:
Это не факт, это бред:
"Утверждение, которое не может быть непосредственно подтверждено или опровергнуто, называется бредом".
abaika95:
Просто констатирую факт
Просто констатирую факт
Это не факт, это бред:
"Утверждение, которое не может быть непосредственно подтверждено или опровергнуто, называется бредом".
(Полноправные пользователи)
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- 08.02.17
- Сообщений:
- 2334
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.04.21 - 13:04
Цитата:
Вот тоже не люблю мелких собачёнок
alex_60:
моськи ему до одного места. кроме визга ничего нет от них ..
моськи ему до одного места. кроме визга ничего нет от них ..
Вот тоже не люблю мелких собачёнок
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.04.21 - 13:11
Цитата:
Ну тогда не сообщайте ему ничего раз вы ему до одного места)
Цитата:
Я не этого пастора имел ввиду)
Цитата:
Путин вор
Тов Гафуров сказал уже чтобы на меня иск подавало то лицо про которое пишут)Цитата:
Навальный 10 лет это подтверждает и что-то никто его слушать не хочет а травит и сажает
Так как ещё тирану и его моськам доказать что-то ?)
Цитата:
Вы по крупным собачатам спец?)
alex_60:
моськи ему до одного места. кроме визга ничего нет от них
моськи ему до одного места. кроме визга ничего нет от них
Ну тогда не сообщайте ему ничего раз вы ему до одного места)
Цитата:
drakon:
Тов.Гафуров Т., сообщаю Вам и прошу обратить внимание, на комментЦитата
Тов.Гафуров Т., сообщаю Вам и прошу обратить внимание, на комментЦитата
Я не этого пастора имел ввиду)
Цитата:
drakon:
№2252. Он утверждает это без доказательств. А это - нерушение...
№2252. Он утверждает это без доказательств. А это - нерушение...
Путин вор
Тов Гафуров сказал уже чтобы на меня иск подавало то лицо про которое пишут)Цитата:
Маркс:
Это не факт, это бред: "Утверждение, которое не может быть непосредственно подтверждено или опровергнуто, называется бредом".
Это не факт, это бред: "Утверждение, которое не может быть непосредственно подтверждено или опровергнуто, называется бредом".
Навальный 10 лет это подтверждает и что-то никто его слушать не хочет а травит и сажает
Так как ещё тирану и его моськам доказать что-то ?)
Цитата:
таноми52:
Вот тоже не люблю мелких собачёнок
Вот тоже не люблю мелких собачёнок
Вы по крупным собачатам спец?)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.04.21 - 13:18
У адептов секты "свидетелей Пу"
Смотрю истерика когда подвергаешь сомнению непогрешимость их бога)
А потом ещё люди удивляются а как это так в 30ые получалось когда людей по доносу в лагеря отправляли за то что те с газетами с портретом Сталина в туалет ходили)))
Смотрю истерика когда подвергаешь сомнению непогрешимость их бога)
А потом ещё люди удивляются а как это так в 30ые получалось когда людей по доносу в лагеря отправляли за то что те с газетами с портретом Сталина в туалет ходили)))
Т
Модератор(Администрация сайта)
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- 05.01.07
- Сообщений:
- 707
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.04.21 - 13:24
Цитата:
В данном случае фраза не является мнением и не оформлена как вывод автора комментария из известных фактов. Человек может быть признан преступником только по решению суда.
Два поста с этой фразой удалены.
drakon:
Тов.Гафуров Т., сообщаю Вам и прошу обратить внимание, на коммент
Тов.Гафуров Т., сообщаю Вам и прошу обратить внимание, на коммент
В данном случае фраза не является мнением и не оформлена как вывод автора комментария из известных фактов. Человек может быть признан преступником только по решению суда.
Два поста с этой фразой удалены.
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