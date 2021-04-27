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≡ Отопительный сезон завершился в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41419
Отопительный сезон завершился в Костанае
Отправлено: 27.04.21 - 13:00
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Отопительный сезон 2020-2021 официально завершился 27 апреля. "Сегодня в течение дня ПКСК будут отключать жилые дома от городской системы теплоснабжения", - отметили в пресс-службе ГКП "КТЭК".
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21696
Re: Отопительный сезон завершился в Костанае
Отправлено: 27.04.21 - 13:00
#1
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Да и тарифы - снизились.
Всё вовремя... :lol: ;-)
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